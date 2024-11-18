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「川普 - 馬斯克（Trump-Elon trade）」交易行情持續，太空、衛星題材受惠大漲，台股追蹤Solactive太空衛星指數投資的第一金太空衛星ETF（00910）前景同步看俏，3大關鍵原因包括第一大成份股價勁揚、重要成份股之一的Garmin獲利數字強勁驅動投資信心、太空議題將成為川普新政府的發展目標。美國前總統川普（Donald Trump）將二度入主白宮，其大咖助選員特斯拉、SpaceX執行長馬斯克可望入閣接掌政府效率部門。隨著「川普 - 馬斯克(Trump-Elon trade)」交易熱，不只電動車，太空衛星相關標的強勢表現也值得留意。根據德國金融指數公司Solactive資料統計，太空衛星指數11月以來漲幅高達一成。回顧川普前一任期，曾於2019年成立太空軍，此次重返白宮有意推動太空國民警衛隊及太空人上火星等目標 ，太空發展成為川普新政府的重要議題，台股追蹤Solactive太空衛星指數投資的第一金太空衛星ETF（00910）成份股可望同步受惠。觀察第一金太空衛星ETF成份股表現，其中，第一大成份股火箭實驗室（Rocket Lab）股價勁揚，短短一個月最大漲幅超過1倍，歸因於該公司宣布與Neutron火箭開發取得進展，進入資格認證階段，這是測試及首次飛行前的關鍵步驟，同時也已獲得2026年至2027的發射訂單，發射服務部門的客戶需求維持穩定成長。此外，一般投資人較熟悉的GPS及穿戴設備廠Garmin也是第一金太空衛星ETF的重要成份股之一，第3季營收15.9億美元、成長率24%， EPS達1.99美元，預估全年可達6.85美元，強勁獲利數字驅動投資信心，摩根大通上調2025及2026年EPS分別達7.6美元與8.5美元。00910投資區域鎖定太空發展重要國家，包括美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地，一次囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，涵蓋衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等4大投資主軸。