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國民黨立委翁曉玲提案修正《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，刪除退將赴中參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引起爭議。台灣基進今日赴高檢署告發翁曉玲涉嫌違反《國安法》。對此，翁曉玲反嗆，台灣基進黨綱稱要消滅中華民國、打倒國民黨，地檢署才應該去調查是否有構成《憲法》構成政黨條件。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺與台南黨部執行長吳依潔，今日赴高檢署告發翁曉玲涉嫌違反《國安法》，並嗆國民黨主席朱立倫，若不認同翁曉玲主張「我們都是中國人、退將可以參加中國統戰活動」等，應直接開除黨籍，否則就是默認翁曉玲的各種提案，是在執行國民黨黨意。對此，翁曉玲稍早受訪時反控，台灣基進黨綱主要目標，就是要消滅中華民國、打倒國民黨，這樣政黨違反中華民國存在，還破壞自由民主秩序。翁曉玲呼籲地檢署，應該去調查、偵查基進黨，是否有構成《憲法》構成政黨條件，基進黨今天告發自己，稱自己有不當言論提案妨害國家安全，「請問證據在哪裡？台灣基進黨是無法無天的政黨，企圖透過訴訟，要脅立委不敢提出自己的意見、法案，這樣行為很惡劣惡質。」翁曉玲認為，基進黨行為已經是破壞中華民國的存在，已經構成《憲法》上違憲政黨，內政部應該比照偵辦統促黨的作為，去了解台灣基進過去期間，設立目的行為，是否違反政黨法、憲法相關規定。林思銘強調，每個政黨基於憲法架構下，都有堅持自己言論自由、思想自由的基本權益，「如果說連基本權利，言論自由、思想自由表達，都要講說違反國安法，台灣何時變成專制獨裁國家？」基進黨動輒對立委行使職權、修法來提告，就是「反民主」表現。