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世界棒球12強賽中華隊昨（17）日晚間以11：3擊敗澳洲隊，隊史首度闖進12強超級循環賽，力拚隊史最佳成績。不過，陣中游擊大將「小可愛」江坤宇卻被觸身球擊中提前退場，雖然右手上臂肌肉瘀青，但狀況並無大礙，賽後江坤宇也在社群媒體報平安，向球迷喊話：「我們東京見囉！」4局上，江坤宇率先上場打擊時遭到觸身球，防護員立即上前查看，確認身體無大礙後，繼續留在場上跑壘，但4局下攻守交換時，中華隊游擊區換上張政禹接替江坤宇。江坤宇提前退場，引起不少球迷的擔心，深怕傷勢情況嚴重。根據中華職棒聯盟說明，江坤宇右手上臂肌肉瘀青，經初步治療後暫無大礙，教練讓選手先下場休息。深夜江坤宇在臉書曬出照片，指著右臂笑說：「我現在沒有什麼問題，請大家放心，我們東京見囉！」江坤宇守備能力出眾，被譽為是中職第一游擊手，領軍中華隊內野防線。本屆12強出賽4場，累計9打數擊出1支安打，唯一安打是從多明尼加威能帝手中轟出陽春全壘打，預賽打擊三圍.111/.273/.444。