12強棒球賽中華隊締造隊史最佳紀錄，前進東京大巨蛋太嗨！國人衝日本應援搶飛東京機票飆漲、住宿也變貴，旅遊達人「傑西大叔」提醒，可能買得到機票、卻沒飯店可住，一查距離東京巨蛋最近有空房的飯店「三個晚上要2萬4」，他建議「住在新幹線有到的城市，然後用JR PASS周遊券通勤來節省住宿費用」，是比較實惠的做法。
「2024年世界棒球12強賽」中華隊表現振奮人心！在台北大巨蛋狂轟猛炸，以11:3擊敗澳洲，確定晉級超級循環賽前進東京大巨蛋，締造隊史最佳紀錄太嗨！不少國人都準備一起衝日本應援，一夜之間搶飛東京機票飆漲，連東京巨蛋門票入場券也售罄。
《NOWnews今日新聞》記者想到可利用台灣虎航飛東京近郊茨城縣，再搭乘機場高速巴士抵達市區這個方式到東京大巨蛋看球，廉航直飛價格有機會1萬5達成；不過現在查詢目前11月飛往茨城只剩11月24日、11月28日有航班，對球迷們來說也沒有助益。
身為「我不在機場，就在去機場的路上」的旅遊達人「傑西大叔」更提醒，大家都在搶東京機票，機票價格隨時都在變動、不斷上漲中；而且民眾可能買得到機票、卻沒飯店可住，他分析遇到週末加上楓葉季節，「有沒有房間比機票更重要」整個東京的飯店已經是客滿狀態。
「傑西大叔」查詢，東京大巨蛋附近的飯店都已經被訂滿；距離東京巨蛋最近有空房的飯店只剩「一間三個晚上要2萬4的房間」。他也發現「距離相對近的上野車站更是沒房，羽田機場內超過一千六百個房間的大型飯店都滿房；橫濱便宜的商務旅館三個晚上也要2萬4」。
提醒還沒搶到住宿的民眾，只能再往遠一點、住偏僻一些的地區試試看。「傑西大叔」更給出最划算的通勤參考，建議：「住在新幹線有到的城市，然後用JR PASS周遊券通勤來節省住宿費用」，可能是比較實惠的做法。
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《NOWnews今日新聞》記者想到可利用台灣虎航飛東京近郊茨城縣，再搭乘機場高速巴士抵達市區這個方式到東京大巨蛋看球，廉航直飛價格有機會1萬5達成；不過現在查詢目前11月飛往茨城只剩11月24日、11月28日有航班，對球迷們來說也沒有助益。
身為「我不在機場，就在去機場的路上」的旅遊達人「傑西大叔」更提醒，大家都在搶東京機票，機票價格隨時都在變動、不斷上漲中；而且民眾可能買得到機票、卻沒飯店可住，他分析遇到週末加上楓葉季節，「有沒有房間比機票更重要」整個東京的飯店已經是客滿狀態。
「傑西大叔」查詢，東京大巨蛋附近的飯店都已經被訂滿；距離東京巨蛋最近有空房的飯店只剩「一間三個晚上要2萬4的房間」。他也發現「距離相對近的上野車站更是沒房，羽田機場內超過一千六百個房間的大型飯店都滿房；橫濱便宜的商務旅館三個晚上也要2萬4」。
提醒還沒搶到住宿的民眾，只能再往遠一點、住偏僻一些的地區試試看。「傑西大叔」更給出最划算的通勤參考，建議：「住在新幹線有到的城市，然後用JR PASS周遊券通勤來節省住宿費用」，可能是比較實惠的做法。
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