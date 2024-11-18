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克里夫蘭騎士今（18）日以128：114擊敗夏洛特黃蜂，拿下開季15連勝，保持本季不敗紀錄。今晚儘管主將Donovan Mitchell缺陣，但控衛Darius Garland拿下25分，Ty Jerome攻下生涯新高的24分表現，幫助球隊成為史上第4支開季15連勝的隊伍。騎士隊成為NBA歷史上第4支開季15勝0負的球隊，與金州勇士（2016年）、休士頓火箭（1994年）以及華盛頓國會隊（1949年）並列。勇士隊當年創下了開季24連勝的聯盟紀錄，並在該賽季達成73勝9負的歷史最佳戰績。前三支開季15勝的球隊都進入了當年的總決賽，而1993-94賽季的火箭隊更奪得總冠軍。在這場比賽中，騎士的其他核心球員也有出色表現：大前鋒Evan Mobley攻下23分及11籃板，而中鋒Jarrett Allen則貢獻21分和15籃板。騎士下一場比賽將挑戰衛冕冠軍波士頓塞爾提克。這支騎士隊的完美開局，為球隊創下了前所未有的紀錄。即便是在LeBron James、或是Mark Price與布拉德·多赫蒂Brad Daugherty領軍的年代，也未曾有這樣開季15連勝的壯舉。目前的騎士核心，包括三名現役或前全明星球員——Garland、Mitchell、Mobley，還有潛力無限的四年級生Allen，憑藉全員合力，不僅以戰績領跑全聯盟，還以+12.3的場均分差排名第2。當這四名主力同場時，球隊投籃命中率高達50%，三分命中率則為42.4%。Garland的復甦對騎士隊的開季熱身至關重要。這位曾於2022年以22歲之齡首次入選全明星的控衛，經歷了傷病困擾以及與新隊友米切爾的磨合困難，但本賽季他的數據大幅提升：場均得分從18.0分提升至21.1分投籃命中率從44.6%升至53.1%三分命中率從37.1%提高至45.8%Garland的出色表現與全隊的穩定發揮，使得騎士隊在新賽季中展現出冠軍競爭者的實力。