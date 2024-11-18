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2024年11月17日，前立法院長王金平前往福建參與祭祖活動，次日與中共國台辦主任宋濤會面。儘管此行保持低調，但此舉無疑是一場重要的「破冰之旅」。王金平以個人身份踏上兩岸交流之徑，展現了超越黨派政治人的風範與胸懷，為當前高度緊繃的台海局勢，開拓緩和及穩定的可能空間。當前，美中兩國地緣政治對抗加劇，台灣內部身份及國家認同分歧也日益嚴重。王金平的「破冰」之行，或許是緩解兩岸緊張的關鍵契機。然而，能否真正化解兩岸僵局和各方困局，仍需綠、藍、紅、白四黨共同參與，以智慧與使命感把握這「最後良機」。一、超越黨派以和平使命為責任王金平的政治生涯以務實與溫和著稱，他多次呼籲，解決兩岸問題應以人民利益為優先，超越黨派與意識形態的束縛。他在卸任立法院長後，轉身為一介立委，從2016年開始便不遺餘力地倡導朝野和諧，將兩岸問題列為國政的首要議題。王金平認為，解決兩岸難題不僅是政治責任，更是他這一代人的歷史使命。他曾在立法院強調：「我們這一代若無法為下一代建立和平的架構，就是失責的一代。」他不畏政治壓力，公開批評各黨僵化的路線與對抗性政策，主張以尊重少數、包容分歧為基礎，為兩岸和平開拓空間。他這次的「破冰」之行，表現出「雖千萬人吾往矣」的勇氣，展現了一位政治長者超脫政黨的使命感。綠藍紅白4黨若能攜手合作，以和平為目標，則可共同創造兩岸關係的新局。二、摒棄黨派鬥爭凝聚共識兩岸問題在台灣內部長期被用作政黨競爭的工具。王金平在多次公開場合中提醒各方，不應將解決兩岸問題視為政黨的政治利益工具。他認為，民進黨與國民黨之間的互相杯葛，使得兩岸政策陷入僵局，甚至錯失多次良機。王金平呼籲，解決兩岸問題需尊重民進黨不同的兩岸主張，而非以「我可以，你無能」的態度來相互攻擊。他強調，所有政黨都應站在人民的角度，務實解決問題，而非操弄對立情緒。事實上，他在成立「中道和平聯盟智庫」時就提出，不分黨派、不分教派、不分階層地匯聚有志之士，共同推動和平。這樣的姿態，既為國民黨提供了反思的契機，也為民進黨注入了更多包容的可能性。三、國民黨應珍惜契機國民黨過去在兩岸問題上的立場，雖然被視為其強項，但近年卻成為負擔。過於倚重「九二共識」的單一敘事，忽略台灣內部民意的多樣性，使其在面對民進黨的批評時，顯得被動與消極。王金平的智慧與社會威望，是國民黨突破困境的重要資產。然而，過去國民黨內部對他的杯葛與冷淡，讓他數次無法發揮應有的影響力。例如，2020年原計劃赴廈門參與海峽論壇，但卻因黨內人士的反對而被迫取消。此次「破冰」行動，應成為國民黨改變態度的契機。藍營應以更開放的姿態，藉助王金平的中道形象與跨黨派支持，尋求打破僵局的突破口。若國民黨仍繼續內耗，只會錯失良機，進一步失去選民的信任。四、中共應傾聽台灣真實民意對於中共而言，王金平的言行應被視為台灣民意的真實反映。他曾在多次公開場合指出，兩岸問題需要從「中華文化」與「血緣同宗」的共識出發，以化解對立情緒。他也強調，唯有建立在尊嚴與平等基礎上的對話，才可能獲得台灣人民的認同。王金平是台灣藍綠支持者的最大公約數，具有跨黨派的高度與遠見。他提出的「漢魂台魄」概念，強調台灣文化與中華文化的共生共榮，展現了兩岸融合的可能性。中共若能以此為契機，釋出更多善意，將有助於兩岸關係的緩和。●●●把握最後「和平契機」王金平以個人身份參與兩岸交流，展現了其超越黨派的胸襟與格局。綠藍紅白4黨若能各自反思，摒棄政治鬥爭，將人民利益置於首位，或許能把握這次「破冰」的良機，為台灣與兩岸關係注入更多正能量。未來兩岸和平的道路上，唯有王金平這樣的人物，以智慧、勇氣、使命為底氣，促成各方的對話與合作。把握這一契機，對各黨各派既是挑戰，也是責任。台灣各界若能攜手合作，或許能為下一代鋪設和平穩定的道路，迎來兩岸關係的新轉機。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com