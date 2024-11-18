2024年11月17日，前立法院長王金平前往福建參與祭祖活動，次日與中共國台辦主任宋濤會面。儘管此行保持低調，但此舉無疑是一場重要的「破冰之旅」。王金平以個人身份踏上兩岸交流之徑，展現了超越黨派政治人的風範與胸懷，為當前高度緊繃的台海局勢，開拓緩和及穩定的可能空間。
當前，美中兩國地緣政治對抗加劇，台灣內部身份及國家認同分歧也日益嚴重。王金平的「破冰」之行，或許是緩解兩岸緊張的關鍵契機。然而，能否真正化解兩岸僵局和各方困局，仍需綠、藍、紅、白四黨共同參與，以智慧與使命感把握這「最後良機」。
一、超越黨派以和平使命為責任
王金平的政治生涯以務實與溫和著稱，他多次呼籲，解決兩岸問題應以人民利益為優先，超越黨派與意識形態的束縛。他在卸任立法院長後，轉身為一介立委，從2016年開始便不遺餘力地倡導朝野和諧，將兩岸問題列為國政的首要議題。
王金平認為，解決兩岸難題不僅是政治責任，更是他這一代人的歷史使命。他曾在立法院強調：「我們這一代若無法為下一代建立和平的架構，就是失責的一代。」他不畏政治壓力，公開批評各黨僵化的路線與對抗性政策，主張以尊重少數、包容分歧為基礎，為兩岸和平開拓空間。
他這次的「破冰」之行，表現出「雖千萬人吾往矣」的勇氣，展現了一位政治長者超脫政黨的使命感。綠藍紅白4黨若能攜手合作，以和平為目標，則可共同創造兩岸關係的新局。
二、摒棄黨派鬥爭凝聚共識
兩岸問題在台灣內部長期被用作政黨競爭的工具。王金平在多次公開場合中提醒各方，不應將解決兩岸問題視為政黨的政治利益工具。他認為，民進黨與國民黨之間的互相杯葛，使得兩岸政策陷入僵局，甚至錯失多次良機。
王金平呼籲，解決兩岸問題需尊重民進黨不同的兩岸主張，而非以「我可以，你無能」的態度來相互攻擊。他強調，所有政黨都應站在人民的角度，務實解決問題，而非操弄對立情緒。
事實上，他在成立「中道和平聯盟智庫」時就提出，不分黨派、不分教派、不分階層地匯聚有志之士，共同推動和平。這樣的姿態，既為國民黨提供了反思的契機，也為民進黨注入了更多包容的可能性。
三、國民黨應珍惜契機
國民黨過去在兩岸問題上的立場，雖然被視為其強項，但近年卻成為負擔。過於倚重「九二共識」的單一敘事，忽略台灣內部民意的多樣性，使其在面對民進黨的批評時，顯得被動與消極。
王金平的智慧與社會威望，是國民黨突破困境的重要資產。然而，過去國民黨內部對他的杯葛與冷淡，讓他數次無法發揮應有的影響力。例如，2020年原計劃赴廈門參與海峽論壇，但卻因黨內人士的反對而被迫取消。
此次「破冰」行動，應成為國民黨改變態度的契機。藍營應以更開放的姿態，藉助王金平的中道形象與跨黨派支持，尋求打破僵局的突破口。若國民黨仍繼續內耗，只會錯失良機，進一步失去選民的信任。
四、中共應傾聽台灣真實民意
對於中共而言，王金平的言行應被視為台灣民意的真實反映。他曾在多次公開場合指出，兩岸問題需要從「中華文化」與「血緣同宗」的共識出發，以化解對立情緒。他也強調，唯有建立在尊嚴與平等基礎上的對話，才可能獲得台灣人民的認同。
王金平是台灣藍綠支持者的最大公約數，具有跨黨派的高度與遠見。他提出的「漢魂台魄」概念，強調台灣文化與中華文化的共生共榮，展現了兩岸融合的可能性。中共若能以此為契機，釋出更多善意，將有助於兩岸關係的緩和。
●●●把握最後「和平契機」
王金平以個人身份參與兩岸交流，展現了其超越黨派的胸襟與格局。綠藍紅白4黨若能各自反思，摒棄政治鬥爭，將人民利益置於首位，或許能把握這次「破冰」的良機，為台灣與兩岸關係注入更多正能量。
未來兩岸和平的道路上，唯有王金平這樣的人物，以智慧、勇氣、使命為底氣，促成各方的對話與合作。把握這一契機，對各黨各派既是挑戰，也是責任。台灣各界若能攜手合作，或許能為下一代鋪設和平穩定的道路，迎來兩岸關係的新轉機。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com
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一、超越黨派以和平使命為責任
王金平的政治生涯以務實與溫和著稱，他多次呼籲，解決兩岸問題應以人民利益為優先，超越黨派與意識形態的束縛。他在卸任立法院長後，轉身為一介立委，從2016年開始便不遺餘力地倡導朝野和諧，將兩岸問題列為國政的首要議題。
王金平認為，解決兩岸難題不僅是政治責任，更是他這一代人的歷史使命。他曾在立法院強調：「我們這一代若無法為下一代建立和平的架構，就是失責的一代。」他不畏政治壓力，公開批評各黨僵化的路線與對抗性政策，主張以尊重少數、包容分歧為基礎，為兩岸和平開拓空間。
他這次的「破冰」之行，表現出「雖千萬人吾往矣」的勇氣，展現了一位政治長者超脫政黨的使命感。綠藍紅白4黨若能攜手合作，以和平為目標，則可共同創造兩岸關係的新局。
二、摒棄黨派鬥爭凝聚共識
兩岸問題在台灣內部長期被用作政黨競爭的工具。王金平在多次公開場合中提醒各方，不應將解決兩岸問題視為政黨的政治利益工具。他認為，民進黨與國民黨之間的互相杯葛，使得兩岸政策陷入僵局，甚至錯失多次良機。
王金平呼籲，解決兩岸問題需尊重民進黨不同的兩岸主張，而非以「我可以，你無能」的態度來相互攻擊。他強調，所有政黨都應站在人民的角度，務實解決問題，而非操弄對立情緒。
事實上，他在成立「中道和平聯盟智庫」時就提出，不分黨派、不分教派、不分階層地匯聚有志之士，共同推動和平。這樣的姿態，既為國民黨提供了反思的契機，也為民進黨注入了更多包容的可能性。
三、國民黨應珍惜契機
國民黨過去在兩岸問題上的立場，雖然被視為其強項，但近年卻成為負擔。過於倚重「九二共識」的單一敘事，忽略台灣內部民意的多樣性，使其在面對民進黨的批評時，顯得被動與消極。
王金平的智慧與社會威望，是國民黨突破困境的重要資產。然而，過去國民黨內部對他的杯葛與冷淡，讓他數次無法發揮應有的影響力。例如，2020年原計劃赴廈門參與海峽論壇，但卻因黨內人士的反對而被迫取消。
此次「破冰」行動，應成為國民黨改變態度的契機。藍營應以更開放的姿態，藉助王金平的中道形象與跨黨派支持，尋求打破僵局的突破口。若國民黨仍繼續內耗，只會錯失良機，進一步失去選民的信任。
四、中共應傾聽台灣真實民意
對於中共而言，王金平的言行應被視為台灣民意的真實反映。他曾在多次公開場合指出，兩岸問題需要從「中華文化」與「血緣同宗」的共識出發，以化解對立情緒。他也強調，唯有建立在尊嚴與平等基礎上的對話，才可能獲得台灣人民的認同。
王金平是台灣藍綠支持者的最大公約數，具有跨黨派的高度與遠見。他提出的「漢魂台魄」概念，強調台灣文化與中華文化的共生共榮，展現了兩岸融合的可能性。中共若能以此為契機，釋出更多善意，將有助於兩岸關係的緩和。
●●●把握最後「和平契機」
王金平以個人身份參與兩岸交流，展現了其超越黨派的胸襟與格局。綠藍紅白4黨若能各自反思，摒棄政治鬥爭，將人民利益置於首位，或許能把握這次「破冰」的良機，為台灣與兩岸關係注入更多正能量。
未來兩岸和平的道路上，唯有王金平這樣的人物，以智慧、勇氣、使命為底氣，促成各方的對話與合作。把握這一契機，對各黨各派既是挑戰，也是責任。台灣各界若能攜手合作，或許能為下一代鋪設和平穩定的道路，迎來兩岸關係的新轉機。
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