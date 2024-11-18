我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德上任近半年至今仍未出訪，對此資深媒體人黃暐瀚表示，過去包括前總統陳水扁、馬英九、蔡英文3任經驗，外交部都在新任總統上任3個月內，就已規劃安排總統出訪友邦，賴清德至今未有出訪計畫，難免引人猜想，是不是有什麼特別的原因？認為賴應儘速出訪，不必考慮太多。黃暐瀚表示，若賴清德訪問中南美友邦，過境美國本土（洛杉磯、舊金山）是最合理的安排，既可過境加油，又能見見僑胞。但如果是訪非洲，或是南太平洋友邦，那自然不會過境美國本土，那是地理常識，與外交規格無關。此外帛琉總統惠恕仁，近期順利連任，黃暐瀚說，明年1月16日就職日若總統賴清德親自參加，或是提前訪南太三友邦先行祝賀，飛行過程途經美國夏威夷或是關島加油，都是很正常的安排。最後黃暐瀚表示，訪南美，自然該由美西進出；訪南太，自然不會過境洛杉磯。不管是去哪個友邦，相信外交部都有備案，認為賴清德應儘速出訪，不必考慮太多。