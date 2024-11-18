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▲世界棒球12強，日本在天母棒球場出戰古巴，日本應援團在場邊吹奏應援歌曲。（圖／中華棒協提供）

世界棒球12強B組預賽在台灣登場，台灣球迷的超熱情應援不斷掀起討論，讓外媒形容台北大巨蛋嗨到像「地震」，日本打完中華隊，昨天移師天母球場出戰古巴，少了地主啦啦隊助陣，這強烈的反差在日本網友間掀起熱議，並直呼，「也太安靜了吧。」台日大戰進場人數高達3萬4882名，寫下台灣國際賽最多觀眾進場紀錄，超熱鬧的「台式應援」屢屢震撼外媒，戴培峰從日本隊手中開轟時，更是讓大巨蛋球迷嗨到最高點，在現場的日媒還測出105分貝的音量，連記者席感覺都在搖晃。還有場邊「嬌點」啦啦隊，以及穿著超短迷你裙的球僮在日本引發話題，但日媒表示，昨天將球交給主場的球團是穿著運動服的男性球僮，女球僮是「主場限定」，然後，雖然日本隊進攻時有播放應援曲，但古巴隊進攻時，觀眾席卻幾乎是一片靜默。日媒提到，雖然兩隊進攻前，台灣啦啦隊有搭配音樂跳舞，但轉播中並未捕捉到這些畫面，使得日網友紛紛在社群媒體上討論，「這兩天比賽相比，這場比賽也太安靜了吧」、「可以理解，但這兩天真的差好多」、「沒有啦啦隊的應援聲感覺有點冷清」、「沒有啦啦隊，也沒有吸睛的球僮嗎？」日媒也提到，反觀當時也正在出戰澳洲的中華隊，「台北大巨蛋的門票依舊完售，現場可以見到場邊球僮以及進攻時熱舞的啦啦隊，氣氛再度成為焦點。」