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勞動部今（18）日公布最新無薪假統計，共有288家事業單位實施，實施人數為5491人，其中仍以製造業中的金屬機電工業較多；若與11月1日公布統計比較，本次家數減少17家，人數減少272人，表示整體無薪假狀況稍有收斂。勞動部1日公布無薪假統計實施人數5,763人，創這半年來的新高，被視為一大警訊。這次最新數據雖然呈現收斂，但勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次雖然數據有看到改善，主要是有一家專門生產塑膠製品的化學工業事業，因為訂單回穩，所以無薪假實施人數一口氣減少100多人，其餘都還是中小型事業單位變動，整體狀況是否改善，仍必須持續觀望。而回到行業別方面，雖然大部分產業的無薪假情況都有改善，但像是資訊電子工業略微增加64人，運輸及倉儲業、住宿及餐飲業有呈現個位數成長。值得一提的是，台灣往往下半年是電子製造業訂單較為暢旺的時間，不過受到終端市場未明顯回溫影響，今年手機、筆電等產業外銷並沒有如預期有好表現。對此，王金蓉表示，綜觀資訊電子工業雖然近期無薪假都連續成長，但是相比更早期數據也呈現穩定變化，推測目前仍然是中小型事業的個別狀況。她指出，如果是更全面的電子製造業供應鏈遇到瓶頸，那麼就會是整個供應鏈或大廠商實施無薪假，所增加實施人數將更劇烈，推測目前仍然是中小型事業的個別狀況。