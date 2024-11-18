密碼還在用「123456」嗎？根據密碼管理公司Nordpass公布最新最受歡迎的密碼排行榜，全球排行冠軍「123456」依舊是大熱門，已經蟬聯6年為全球最爛密碼，可以讓駭客1秒就破解。台灣前三名同樣是數字排序，第四名為「1qaz2wsx」看似亂碼但實際上為鍵盤上的前兩行，透過肌肉記憶設定的密碼。如果還用這些容易破解的密碼，建議提高密碼強度避免資料遭竊。
全球的熱門密碼第一名是依舊是「123456」，已經多次成為全球最爛密碼冠軍，今年統計超過300萬的裝置使用，雖然數量還是很多，但相較於去年的452萬台裝置，今年已經少了許多。NordPass提到「123456」於過去6年的研究中，每年都名列第一，代表不管是哪個國家的民眾，在設定與使用密碼的習慣仍不夠謹慎，傾向使用好記的排列組合，而這6年來沒有明顯改善。
第二名去年是工程師、IT最愛的「admin」，但今年退位由「123456789」取代，第三名是「12345678」都是弱密碼。有趣的是靠肌肉記憶的「qwerty」延伸的密碼也是榜上有名，包含了「qwerty123」、「qwerty1」。在 Nordpass的名單內，台灣熱門1秒就能破解的密碼和全球熱門密碼類似，都為「123456」系列，第四名為「1qaz2wsx」看似亂碼但實際上為鍵盤上的前兩行。
NordPass觀察發現，查看民眾前 10 組最常用的個人密碼，與企業最愛的密碼進行比對發現，幾乎相同都是數字排列，這也凸顯出民眾在設定密碼時，生活和工作重疊，且傾向於依賴相同的弱密碼。專家建議，不應該在多個網站或服務中，使用相同排列組合的密碼，同時建議設定密碼時提高強度，建議包含大小寫字母、數字、特殊符號組合，還要避免使用生日、姓名或常用字，如果能養成定期改密碼的習慣更好。
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第二名去年是工程師、IT最愛的「admin」，但今年退位由「123456789」取代，第三名是「12345678」都是弱密碼。有趣的是靠肌肉記憶的「qwerty」延伸的密碼也是榜上有名，包含了「qwerty123」、「qwerty1」。在 Nordpass的名單內，台灣熱門1秒就能破解的密碼和全球熱門密碼類似，都為「123456」系列，第四名為「1qaz2wsx」看似亂碼但實際上為鍵盤上的前兩行。
NordPass觀察發現，查看民眾前 10 組最常用的個人密碼，與企業最愛的密碼進行比對發現，幾乎相同都是數字排列，這也凸顯出民眾在設定密碼時，生活和工作重疊，且傾向於依賴相同的弱密碼。專家建議，不應該在多個網站或服務中，使用相同排列組合的密碼，同時建議設定密碼時提高強度，建議包含大小寫字母、數字、特殊符號組合，還要避免使用生日、姓名或常用字，如果能養成定期改密碼的習慣更好。