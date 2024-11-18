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▲世界12強棒球賽預賽A組賽事，委內瑞拉拿下4勝1敗，成功以A組第一之姿前進到東京。（圖／美聯社／達志影像）

富藍戈預言成真！2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（17）日以11：3擊垮澳洲後，確定晉級複賽，首戰將在21日交手委內瑞拉隊，對手陣中有3名中職洋投，包含富邦悍將的羅戈、富藍戈，以及統一獅隊的勝騎士。世界12強棒球錦標賽A組預賽較早開打，中南美洲強權委內瑞拉，以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。富藍戈在中職季末受訪時，曾表態希望和中華隊相約東京巨蛋，如今，繼委內瑞拉晉級後，中華隊以B組第2名前進東京巨蛋，達成和富藍戈的約定。有趣的是，富藍戈本人也在影片底下回覆，讓不少球迷爭相到留言區朝聖。