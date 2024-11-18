富藍戈預言成真！2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（17）日以11：3擊垮澳洲後，確定晉級複賽，首戰將在21日交手委內瑞拉隊，對手陣中有3名中職洋投，包含富邦悍將的羅戈、富藍戈，以及統一獅隊的勝騎士。先前富藍戈曾放話相約東京見，如今中華隊落實約定，捕手戴培峰也在賽後向隊友嗆聲，大聲喊道：「打爆富藍戈！」展現中職戰友好感情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
季末許下約定　委內瑞拉提前晉級

世界12強棒球錦標賽A組預賽較早開打，中南美洲強權委內瑞拉，以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，包含本季中職投手雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。

富藍戈在中職季末受訪時，曾表態希望和中華隊相約東京巨蛋，並開玩笑說：「可以讓讓羅戈投4局、勝騎士投4局，然後自己負責最後1局，應該會是很有趣的經驗。」

▲世界12強棒球賽預賽A組賽事，委內瑞拉今（15）迎戰荷蘭隊，此戰委國打擊徹底爆發，團隊共敲出14支安打，搭配上投手群成功封鎖荷蘭隊打線，僅讓對手敲出3支安打，終場委內瑞拉就以11：0提前「扣倒」荷蘭，成功以A組第一之姿前進到東京。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界12強棒球賽預賽A組賽事，委內瑞拉拿下4勝1敗，成功以A組第一之姿前進到東京。（圖／美聯社／達志影像）
複賽首戰就碰頭　戴培峰霸氣開嗆

如今，繼委內瑞拉晉級後，中華隊以B組第2名前進東京巨蛋，達成和富藍戈的約定。不僅如此，在21日迎來超級循環賽首戰，對手正是委內瑞拉，中華隊相當有機會和羅戈、富藍戈或是勝騎士交手，完成會師東京的夢幻場面。

在中華隊昨（17）日擊敗澳洲後，富邦悍將球團在官方IG釋出幕後影片，捕手戴培峰開玩笑向隊友嗆聲，說道：「打爆富藍戈！」並不忘補上一句：「羅戈小心喔。」有趣的是，富藍戈本人也在影片底下回覆，讓不少球迷爭相到留言區朝聖。


更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強賽／大巨蛋齊喊三振助威！日投手：謝謝台灣人　台日攜手晉級

12強賽／中華隊晉級4強讓外媒跌破眼鏡！賽前傷了古林睿煬遭看扁

12強賽／什麼是超級循環賽？中華隊賽程有優勢嗎？晉級規則一次看

12強賽／中華隊遠征東京巨蛋複賽時間出爐！賽程、轉播資訊一次看

關鍵字