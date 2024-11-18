富藍戈預言成真！2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（17）日以11：3擊垮澳洲後，確定晉級複賽，首戰將在21日交手委內瑞拉隊，對手陣中有3名中職洋投，包含富邦悍將的羅戈、富藍戈，以及統一獅隊的勝騎士。先前富藍戈曾放話相約東京見，如今中華隊落實約定，捕手戴培峰也在賽後向隊友嗆聲，大聲喊道：「打爆富藍戈！」展現中職戰友好感情。
季末許下約定 委內瑞拉提前晉級
世界12強棒球錦標賽A組預賽較早開打，中南美洲強權委內瑞拉，以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，包含本季中職投手雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。
富藍戈在中職季末受訪時，曾表態希望和中華隊相約東京巨蛋，並開玩笑說：「可以讓讓羅戈投4局、勝騎士投4局，然後自己負責最後1局，應該會是很有趣的經驗。」
複賽首戰就碰頭 戴培峰霸氣開嗆
如今，繼委內瑞拉晉級後，中華隊以B組第2名前進東京巨蛋，達成和富藍戈的約定。不僅如此，在21日迎來超級循環賽首戰，對手正是委內瑞拉，中華隊相當有機會和羅戈、富藍戈或是勝騎士交手，完成會師東京的夢幻場面。
在中華隊昨（17）日擊敗澳洲後，富邦悍將球團在官方IG釋出幕後影片，捕手戴培峰開玩笑向隊友嗆聲，說道：「打爆富藍戈！」並不忘補上一句：「羅戈小心喔。」有趣的是，富藍戈本人也在影片底下回覆，讓不少球迷爭相到留言區朝聖。
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世界12強棒球錦標賽A組預賽較早開打，中南美洲強權委內瑞拉，以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，包含本季中職投手雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。
富藍戈在中職季末受訪時，曾表態希望和中華隊相約東京巨蛋，並開玩笑說：「可以讓讓羅戈投4局、勝騎士投4局，然後自己負責最後1局，應該會是很有趣的經驗。」
複賽首戰就碰頭 戴培峰霸氣開嗆
如今，繼委內瑞拉晉級後，中華隊以B組第2名前進東京巨蛋，達成和富藍戈的約定。不僅如此，在21日迎來超級循環賽首戰，對手正是委內瑞拉，中華隊相當有機會和羅戈、富藍戈或是勝騎士交手，完成會師東京的夢幻場面。
在中華隊昨（17）日擊敗澳洲後，富邦悍將球團在官方IG釋出幕後影片，捕手戴培峰開玩笑向隊友嗆聲，說道：「打爆富藍戈！」並不忘補上一句：「羅戈小心喔。」有趣的是，富藍戈本人也在影片底下回覆，讓不少球迷爭相到留言區朝聖。
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