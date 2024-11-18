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2024年世界棒球12強賽中華隊17日以11：3大勝澳洲，台北大巨蛋內球迷在現場同步觀看日本對古巴的關鍵戰，並高喊「三振」為日本集氣助威，讓台灣和日本成功攜手晉級複賽。為日本守住勝利的藤平尚真更在賽後更透過社群媒體向台灣球迷致謝，「謝謝台灣的每一個人！」中華隊與澳洲之戰攸關晉級，另一場日本對古巴的比賽結果，也影響中華隊的晉級機會。大巨蛋現場直播天母賽事，球迷透過現場大螢幕同步觀看比賽，隨著日本隊9局上遭遇滿壘危機時，全場台灣球迷屏息，並集體高喊「三振」，聲浪震撼全場。這一幕也被日本網友捕捉並上傳到社群媒體，引發台日球迷熱烈討論。日本後援藤平尚真頂住壓力，在9局飆出再見三振，成功守住勝利，淘汰古巴晉級複賽。藤平尚真賽後在社群媒體分享心情，「昨天台北大巨蛋似乎有地鳴，為我們加油的台灣人，真的太可靠了，謝謝台灣的每一個人！」他的感性留言，讓台日球迷在賽後互相道賀，紛紛留言高喊「台日友好！一起前進東京！」中華隊在17日戰勝澳洲後，確定晉級4強複賽，而日本隊也以4勝鎖定分組第一，這場遠端集氣的「台日連線」成為本屆賽事另一大亮點。預賽中華隊1：3不敵日本，總教練曾豪駒也喊話：「我們對日本輸了，現在還是很不甘心，到東京再來一場真正的對決，打出精彩比賽。」