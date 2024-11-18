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發生在16日一名陳姓男子搭乘高鐵814次列車北上，因通行問題與劉姓女子爆發口角，竟持一把尖刀插在椅背折疊桌，警方循線在南投魚池逮捕陳男後，他一開始還矢口否認，拒不交代行蹤及刀械來源，警詢後依恐嚇公眾等罪嫌將其送辦，並於今（18）日上午11時16分許警方送北檢偵訊。這起案件發生在16日上午高鐵814次列車上，陳姓男子從台中站上車後，因為自由座車廂客滿，他就在車廂通道間席地而坐，未料一名劉姓女子直接跨越陳男上方，讓陳男出言表達不滿，但未有其他舉動，因此劉女便繼續往其他車廂移動。結果上午11時許，當列車行經板橋站時，陳男前往第10車廂找劉女理論，兩人當場爆發口角衝突，儘管其他乘客上前勸阻，陳男卻情緒失控、大聲咆哮，還怒摔背包，不慎掉出一把尖刀，他撿起刀具後，將刀用力插在一旁椅背折疊桌上，趁列車停靠台北站下車逃逸，此舉嚇壞所有目擊乘客。不過有民眾在兩人發生爭執時，便透過車廂緊急對講機通報站務人員，等到列車停靠台北站，鐵路警察局員警即抵達列車第9車廂外等候，但陳男已消失人群中，警方釐清案情後旋即組成專案小組追查陳男下落，經過漏夜追查，最後在南投魚池鄉逮捕陳男，押返鐵警局台北分局偵詢。據了解，53歲陳男無業，2015年也曾涉嫌妨害秩序案。他被警方逮捕到案時，不只否認犯行，也不交代行蹤和尖刀來源，經過警詢後依恐嚇公眾、傷害、毀損等罪嫌將陳男移送台北地檢署偵辦，查扣刀械也將待鑑驗結果出爐後依法處置。