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國民黨立委翁曉玲等人提案修正《憲訴法》，欲提高釋憲判決門檻，引爆律師界怒火，153名律師為此在上週末發起「律師界守護憲法遊行活動」，穿著律師袍上街表態反對。對此，翁曉玲今（18）日卻質疑，那群上街反對修《憲訴法》的律師，看到大法官做出實質廢死釋憲案的時候，有出來抗議嗎？直呼「尊重他們上街表達意見的權利，但我們所堅持對於民主法治價值的信念是不會被動搖的。」上週末有300餘律師走上街頭，反對修《憲訴法》。律師團主張，這次修法不僅將大法官人數由「現有總額」修正為理據不足的「法定總額」，更將憲法法庭作成判決與裁定門檻，由原先過半數同意提高為三分之二，若草案通過，憲法法庭的每一項裁判都需要至少十位大法官參與評議，才能作成判決或裁定，一旦大法官人數因故不足，憲法法庭將被迫停擺無法運作，實質癱瘓。對於修《憲訴法》被民進黨立委沈伯洋批評是藍白「滅台計畫」，意圖癱瘓憲法法庭，甚至還有上百位律師走上街頭？翁曉玲今天受訪時表示，「沈伯洋的發言我向來不太在意，他有他自己的一套很奇怪的邏輯」，到底是誰在滅台？今天民進黨的所作所為都是在危害中華民國現狀，國民黨的提案都是對民主負責，對自由人權、對建立好的國家制度負責，「不涉及政治色彩。」翁曉玲強調，健全憲法法庭的制度，不希望3位大法官就能宣告死刑違憲，不願意3位大法官就駁回人民的釋憲案，這樣的做法有什麼不對？今天那群上街反對修憲訴法的律師，看到大法官做出實質廢死釋憲案的時候，有出來抗議嗎？真的有在乎人權嗎？真的在乎民主法治嗎？「尊重他們上街表達意見的權利，但我們所堅持對於民主法治價值的信念是不會被動搖的。」國民黨團書記長林思銘則表示，修《憲訴法》部分，是對於憲法法庭的組織及裁判，必須由多數多元的意見來決定憲法的解釋，憲法是多麼的神聖，是所有法律的最高指導原則，若少數大法官就能決定憲法的裁判，這是何等的危險？民主就是多數決，若3位大法官就能決定憲判，這符合民主的原則嗎？我們是依照民主的原則來修法，卻被操作成要癱瘓憲法法庭。林思銘說，如果賴清德提名的大法官，都是學有專精、超然獨立、品德操守非常高尚，也非常尊重人民的主流意見，我們會不讓他通過嗎？如果全部都是綠友友，往執政黨靠攏，全國民眾都不能接受這樣的大法官做出的憲判，也不會是人民的期待，「我們在做對的事情，也是符合主流民意的期待，更符合民主法治的制度」。