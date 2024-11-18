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國民黨立委翁曉玲提案修法修正兩岸人民關係條例，刪除退將赴中參與慶典或活動時禮儀行為的罰則，再加上她多次發言聲稱「我們就是中國人」言論，台灣基進黨台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺，今日赴高檢署告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反國安法。台灣高檢署表示，收案後依法處理。台灣基進黨今告發國民黨立法委員翁曉玲，因日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文，關於退將赴中國參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發影響國安的爭議。台灣基進台南黨部執行長吳依潔受訪時表示，翁曉玲就任後多次表態「我們就是中國人」，更身體力行推動國會擴權、憲法訴訟法修正草案，破壞憲政秩序及社會穩定，現在又提案修法刪除影響國安的吳斯懷條款，利用律師專業及民主體制破壞國安底線。吳依潔指出，退將臧幼俠參加統戰活動，在香港起立聽中國國歌未迴避，國防部裁罰停領75%月退俸5年及追繳註銷曾領取獎、勳（勛）章。翁曉玲卻主張提案刪除相關規定，利用立委職權配合中國主張削弱台灣尊嚴，變相鼓勵退將敵我不分、挑戰國家安全。吳依潔認為，國民黨其他立委簽名連署，曝光後又撤回，只能證明這些人不敢而非不認同。國民黨若不認同翁曉玲主張「我們都是中國人」、退將可以參加中國統戰活動，應直接開除黨籍，否則就是默認翁曉玲的提案是在執行國民黨黨意。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺也說，當年吳斯懷赴中國聽訓、唱國歌，沒有受到任何裁罰甚至當了立委，已對國軍造成極大羞辱。現在有了相關法規，雖然適用對象仍過於寬鬆，沒想到翁曉玲竟提案刪除。