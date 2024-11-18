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立法院財政委員會今（18）日有多名立委關切新青安貸款是否為房價上漲元兇？財政部長莊翠雲表示，房價上漲是受多重因素影響，不能歸咎於單一政策，至於新青安是否可能導致斷頭潮？她則回應，槓桿過度才會有斷頭風險。莊翠雲今日出席財政委員會，會中指出，新青安的推動，主要由8家公股行庫主辦，因應央行升息為減輕首購族房屋貸款的負擔，公股行庫自行吸收半碼，當央行再次升息以後，再由住宅基金補貼1碼半的利息支出。而導致房價上漲的因素很多，包括原物料價格上漲、工資調漲、對房價的預期心理、公共建設進展，以及資金成本變動等，莊翠雲認為，無法僅歸咎於單一因素。新青安推出後，財政部已進一步調整相關政策內容，像是自6月27日起，限定一生只能申請一次貸款，同時請公股行庫加強貸前的審核與貸後的管理，並加強檢核轉租與人頭戶，抑制炒房行為，並確保真正的居住需求。立委追問「新青安是否可能導致房貸斷頭潮？」莊翠雲回應，槓桿過度才會有斷頭風險，為預防殃及無辜，央行在第七波管制中，視整體市場情況滾動檢討。公股在相關房貸業務上，除了銀行法第72-2條，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30％之外，公股銀行更將內部警戒線設在28.5%，若觸及警戒線，即會受到嚴格關注。莊翠雲指出，央行的道德勸說，是為了穩定金融市場，避免貸款過度流向房市而排擠到其他產業，行政院院長卓榮泰也曾提到要做額度的控管，也就是說必須以首購族優先，避免集中在大額的承貸戶。最後，她強調「政策是因應時事推出，當然也要因應時事做調整或精進。」