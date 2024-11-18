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2022年發生的求職詐騙虐囚3死案，被外界稱為「台版柬埔寨」的「藍道詐團」以工作吸引民眾應徵，再以「強控」模式，將提供人頭帳戶民眾，囚禁於在淡水和桃園的民宅內，共囚禁61人，詐騙全台246人不法獲利近4億元，其中還有3人在囚禁時凌虐身亡。而士林地院依組織犯罪、私行拘禁致人於死、毒品、詐欺取財、加重詐欺取財、遺棄屍體等，共329罪，合併判處杜承哲無期徒刑，褫奪公權終身，犯罪所得1484萬6476元沒收。同案被告薛隆廷、洪俊杰、王昱傑3人也各被法院認定，各自犯下327罪，各判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。案經上訴到高等法院，今（18）日開庭，承審法官交叉詰問洪俊杰及鄭育賢兩人，洪俊杰作證時表示，是聽綽號「奶茶」指揮犯案，對方告訴他是類似保全工作，於是他在111年10月4日至10月31日，待在中壢控房，於10月31日晚間到淡水控房，隔日就被警方逮捕。他告訴法官，自己都不知道何時能離開，如何放走被囚禁的61人，而他也坦承，每個小時都要回報人數並拍影片給管理者。接著法官提訊鄭育賢，他告訴法官自己擔任帶車主到銀行辦開戶的工作，聽從綽號「木法沙」指揮，安排接洽車主，法官問他知不知道管理者「泰勒」，鄭說他聽過但沒見過本人，不過要把更改過後的帳戶帳密，交給「木法沙」。法官訊問完畢，讓今日聽庭的被害者陳述意見，黃姓被害人說，自己的退休金全被騙光，希望嫌犯能夠還部分損失，換得減刑，若嫌犯不願意賠償，黃姓被害人則希望法官加重其刑；其中一名吳姓被害人說，她在短短一個月內被騙走3千7百多萬，被騙的錢有很多是借來的，自己又是單親，家庭深受影響，日子非常難過，到現在都害怕接電話，除了討債，也害怕是詐騙電話。李姓被害人也說，「詐騙金額高達4億，錢到底去了哪裡，若嫌犯願意賠償，就願意和解。」接著法官問主嫌杜承哲，有沒有什麼話要對被害人說，杜承哲說「我很抱歉，對不起」也提到上周和死者家屬調解，但因為金額無法負擔，沒有達成共識，法官再問杜，「有沒有想過要和詐騙受害者和解」，杜承哲說「金額太高了，沒有想過」，此時吳姓被害人再提出，何謂金額過大，希望法官能讓杜承哲解釋，法官再問杜，杜承哲說，「若無法和死者家屬和解，有想過和詐騙被害人和解，但不願和詐騙被害人和解，因為金額太高了，沒有想過金額」法官要求杜回去想想金額，訂定11月25日開庭，再告訴法官。這起被外界稱為「台版柬埔寨」的詐團首腦，就是綽號「藍道」的杜承哲，更被檢警查獲，在拘禁被害人的控房遭破獲後，還在集團群組中自豪發文「加特林專門創造金流界里程碑」、「金流之光」、「團隊榮耀」等語，毫無悔意，法治觀念嚴重偏差；杜承哲在3人死亡後，為掩飾犯罪而起意將屍體遺棄荒野，破壞善良風俗。由於該案涉案人數眾多，檢方今年7月首波起訴主要幹部「S姐」傅榆藺以及「茶董」陳樺韋共29人，犯下4724罪；第二波追加起訴首腦杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人所犯下的2811罪，總計33名被告，犯下7535罪，該案件，也創我國單一詐團起訴案、被告人數與犯罪數最多的紀錄。