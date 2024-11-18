中華隊「新核彈頭」打線有多驚人？世界棒球12強賽B組預賽，中華隊在前4戰拿下3勝1敗佳績，確定以小組第2身份闖入超級循環賽，寫下隊史最佳成績。除了投手群表現超預期外，固定扛下前3棒的陳晨威、林立以及陳傑憲，在4場比賽中提供關鍵長打火力，3人包辦全隊半數以上打點，且個別都有開轟表現，堪成中華隊的「新核彈頭」打線。
滿貫砲引燃打線 狂敲12打點加3轟
時間回溯至中華隊28人名單公佈之初，富邦悍將強打「國防部長」張育成，因為手部傷勢影響，提前向中華隊辭退，中信兄弟重砲陳子豪也未入選，外界對於中華隊的長打火力普遍存疑，認為只有味全龍的吉力吉撈.鞏冠以及統一獅的林安可，相對符合重砲角色定位。
但讓人沒想到的是，中華隊首戰「台韓大戰」，先發第1、3棒的陳晨威和陳傑憲，就接力敲出滿貫砲、兩分砲，一棒擊垮韓國，而第2棒的林立，在昨（17）日的澳洲戰，不僅單場狂敲5安，更率先轟出拉開比分的三分砲，讓中華隊前3棒儼然成為核彈頭打線。
攤開3人在這4戰的數據，更是讓人難以置信，陳晨威打擊率2成94、上壘率3成33、長打率4成71，貢獻4分打點；第2棒林立打擊率3成53、上壘率3成33、長打率5成88，攻下5分打點；而壓軸的陳傑憲，打擊率是恐怖的5成71、上壘率6成67、長打率7成86，敲出3分打點外加選到4次保送。
中華隊在4戰中總共攻下20分，這3人就包辦了12分打點，以及6支全壘打中的其中3轟。尤其是陳晨威在台韓大戰中，率先敲出的滿貫彈，被不少球迷認為是帶起球隊氣勢的關鍵一擊。
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時間回溯至中華隊28人名單公佈之初，富邦悍將強打「國防部長」張育成，因為手部傷勢影響，提前向中華隊辭退，中信兄弟重砲陳子豪也未入選，外界對於中華隊的長打火力普遍存疑，認為只有味全龍的吉力吉撈.鞏冠以及統一獅的林安可，相對符合重砲角色定位。
但讓人沒想到的是，中華隊首戰「台韓大戰」，先發第1、3棒的陳晨威和陳傑憲，就接力敲出滿貫砲、兩分砲，一棒擊垮韓國，而第2棒的林立，在昨（17）日的澳洲戰，不僅單場狂敲5安，更率先轟出拉開比分的三分砲，讓中華隊前3棒儼然成為核彈頭打線。
攤開3人在這4戰的數據，更是讓人難以置信，陳晨威打擊率2成94、上壘率3成33、長打率4成71，貢獻4分打點；第2棒林立打擊率3成53、上壘率3成33、長打率5成88，攻下5分打點；而壓軸的陳傑憲，打擊率是恐怖的5成71、上壘率6成67、長打率7成86，敲出3分打點外加選到4次保送。
中華隊在4戰中總共攻下20分，這3人就包辦了12分打點，以及6支全壘打中的其中3轟。尤其是陳晨威在台韓大戰中，率先敲出的滿貫彈，被不少球迷認為是帶起球隊氣勢的關鍵一擊。
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