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▲世界棒球12強中華隊外野手林立對澳洲一戰繳出5安打的超猛打賞，其中包含1發三分砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲發揮在國際賽好表現的屬性，打擊率高達5成71。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊「新核彈頭」打線有多驚人？世界棒球12強賽B組預賽，中華隊在前4戰拿下3勝1敗佳績，確定以小組第2身份闖入超級循環賽，寫下隊史最佳成績。時間回溯至中華隊28人名單公佈之初，富邦悍將強打「國防部長」張育成，因為手部傷勢影響，提前向中華隊辭退，中信兄弟重砲陳子豪也未入選，但讓人沒想到的是，攤開3人在這4戰的數據，更是讓人難以置信，陳晨威打擊率2成94、上壘率3成33、長打率4成71，貢獻4分打點；第2棒林立打擊率3成53、上壘率3成33、長打率5成88，攻下5分打點；