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▲小嶋陽菜上個月在簽書活動現場遇到變態襲擊，幸虧無大礙。（圖／小嶋陽菜IG）

日本女星小嶋陽菜是偶像女團AKB48初代「神7」成員，日前推出寫真集，完美好身材被粉絲譽為「日本第一美胸」，卻也導致小嶋陽菜被變態盯上，一名男子竟在寫真書的簽名活動現場，撲上去擁抱正要離場的小嶋陽菜，讓小嶋陽菜當場摔倒嚇壞。這名42歲的男子被捕後，還一度自稱是台灣前往日本讀書的留學生，現在謊言被拆穿，真實真分曝光，是中國籍男子。據《日本新聞網》（NNN）報導，這名42歲中國籍男子10月28日在小嶋陽菜的寫真書簽售活動上鬧事，他趁小嶋陽菜要離開會場上車時，衝上去撲倒並抱住小嶋陽菜，隨後被目擊民眾、保全壓制。該名男子被捕後被查出非日本本國人，他自稱是台灣前往日本就讀語言學校的學生，但現在警方查明他身分，是42歲的中國男子趙雷。趙雷自今年8月開始就不斷跟蹤、騷擾小嶋陽菜，讓經紀公司非常困擾，一度報警向警方詢問該如何防範該名男子，但都沒用。所幸當天他對小嶋陽菜實施不軌後已經被警方逮捕，因涉嫌違反《跟蹤騷擾規制法》，被拘留延押。趙雷也承認事實，在錄口供時更喊道：「我喜歡她」、「周圍的人不讓我見到她」，可見對小嶋陽菜有多執著。現年36歲的小嶋陽菜從AKB48畢業後人氣居高不下，當天活動現場前隊友高橋南也去探班，她聽到小嶋陽菜遇襲也相當氣憤，更發文怒吼：「我真的不會原諒任何傷害喵喵（指小嶋陽菜）的人，我都快哭了」，粉絲看了也紛紛留言表達憂心，所幸小嶋陽菜沒受傷，粉絲也希望以後能多請幾個保鑣在小嶋陽菜身邊維安。