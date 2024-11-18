我是廣告 請繼續往下閱讀

第40屆亞洲銀行家協會會員大會暨研討會今（18）日展開，經濟部長郭智輝致詞表示，我國以中小企業為主，面對氣候變遷所帶來的風險，以及導入AI進行「雙軸轉型」過程，金融業都扮演了關鍵角色，期盼各界能繼續驅動台灣的永續未來。郭智輝表示，隨著氣候變遷對於全球的衝擊日益增加，各國政府與企業展開永續行動，企業營運不僅要具備商業利益，也要確保環境保護，以實踐ESG永續經濟發展。而隨著AI科技快速發展，當台灣擁有半導體與資通訊產業的優勢，產業也必須全力推展AI發展，促使產業AI化，因此永續及數位雙軸轉型將是未來國家發展及企業整體競爭力的２大重要關鍵。他接著表示，中小企面臨雙軸轉型，金融業扮演不可或缺的角色。經濟部積極促進銀行業與中小企業的合作，提供綠色金融及永續投資等工具，讓這些中小企業也得以響應減碳政策。郭智輝補充，經濟部今年也開始推動「深度節能」，透過公司協議的方式導入能源技術服務以及金融業力量，讓能源技術服務業（ESCO）能夠協助企業以符合成本效益方式，完成節能減碳。「我相信未來金融業在產業轉型的角色將會越來越重要」，他也拜託在場金融業者可以參與我國產業的再生轉型，驅動台灣的永續未來。