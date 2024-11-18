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▲新台灣館的成立，能讓更多星國消費者輕鬆選購台南優質農特產品。（圖／南市府提供）

▲開幕當天館內亦邀請數位網紅與直播主同步進行多場現場直播，販售台南的多款優選產品。（圖／南市府提供）

採購台南好物更方便了！新加坡「新台灣館」16日開幕，作為一個結合實體與線上直播功能的台灣產品銷售平台，新台灣館的成立，能讓更多星國消費者輕鬆選購台南優質農特產品。市長黃偉哲帶領台南多家廠商，推出多款強棒產品在新台灣館販售，並運用館內常設空間，推廣觀光旅遊及文創商品，特別在17日前往了解館內台南產品的上架情形。開幕當天館內亦邀請數位網紅與直播主同步進行多場現場直播，販售台南的多款優選產品，台南麻豆農會大白柚、柚子系列產品、後壁洋香瓜、周氏蝦捲、瓜瓜園地瓜系列零食、綠園牧場果汁系列、「果醬男孩」林韡勳製作的果醬產品、黃金蕎麥海苔等，在網紅和直播主生動活潑的介紹下，現貨和預購的銷售都創下佳績。黃偉哲表示，新台灣館的成立，為台灣品牌提供了嶄新的國際曝光機會，也讓台南的優質商品走出國門，尤其台南一年四季皆有豐富多元的美味產品可介紹給新加坡的消費者，而且「台南出品」四字絕對掛有品質保障，相信透過直播與新台灣館的平台力量，能讓更多人愛上台南的風味與特色，進一步提升台南品牌的國際價值，創造更多經濟效益。黃偉哲也認為，新台灣館不只販售台南好物，還陳列許多關於台南觀光與文創商品資訊，來到館內，不僅能選購台南產品，還能進一步認識台南的文化，對增進台南跟新加坡的友好互動大有助益。這次的開幕活動中，特別由台南周氏蝦捲大廚現場示範經典的蝦捲與擔仔麵，同時介紹瓜瓜園的美味地瓜零食，此外現場並展示多款台南精選產品，包括永良老頭家的「田野鄉金禮」、黑橋牌的「武廟風調雨順禮盒」、鹽水區農會的日曬寬麵、麻豆區農會柚子系列產品、鹿野茶行茶葉禮盒、赤崁糖的椪餅與椪糖，還有古寶無患子洗沐產品、防蟎除蟲噴霧及水垢清潔用品等等琳瑯滿目的台南好物，展現臺南農業創新與生活之美。新加坡「新台灣館」由出身台灣的方震群董事長創立，開幕儀式的出席嘉賓包括台南市副市長葉澤山、市長夫人劉育菁、嘉義縣副縣長劉培東、雲林縣副縣長謝淑亞及駐新加坡代表童振源等人，共同見證歷史性的時刻。