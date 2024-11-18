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世界棒球12強賽，中華隊昨天確定拿下晉級4強門票，前中職球星方昶詠宣布將兌現祭品文承諾，將發放1千片雞排，「雞排已經連絡好了」剩下時間確認就會公布，也希望大家可以支持中華隊，「支持台灣的棒球」。方昶詠賽前在臉書上發祭品文幫中華隊集氣，「行動支持中華隊，只要中華隊打到日本，晉級複賽，一天發送200片雞排，連發5天、共1000片，地點再議，尚未確認，我們會撥出部分發送給街友。」昨天中華隊和日本皆贏球，攜手以B組前二挺進4強賽，賽後方昶詠就發文表示將會兌現承諾，「我們一開始的想法就是希望可以凝聚全台灣的球迷朋友，可能也因為我當過球員，所以我知道，球迷的團結能夠影響到球員，很開心這次真的有效果」並回應當初不看好，甚至攻擊他的少部分網友，「但我想跟大家說，我什麼時候食言了，我們說出去的話，就一定做到，雞排已經聯絡好了，現在剩下時間確認就可以跟大家公布。」「我一直認為，因為棒球，我才有收益，我只是把這些收益在拿回來回饋給大家，這是現在的我可以做的事，也希望大家，可以一起支持中華隊，支持台灣的棒球，咱們都是台灣人。」底下不少網友大讚方昶詠是「說到做到的真男人！」