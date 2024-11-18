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國民黨內政委員會週三將排審《選罷法》，增加當選一年內不得為罷免提議與連署，且罷免的票數要高於當初當選的票數才通過罷免條文。對此，國民黨團今（18）日召開記者會說明立場，強調現行《選罷法》雙低門檻的情形，一是成案條件低，二是通過的門檻低，這容易讓有心人利用作為政治報復，基隆市長謝國樑就受害。國民黨團今天召開今天召開「反惡罷 要修法 求公平 顧正義」記者會，國民黨團書記長林思銘表示，我國現行罷免制度，只要有選舉人數的1/4（25%）以上同意就可以罷免，以基隆市長謝國樑為例，當選為票數為96,784票，但只要7萬多票同意就可以罷免，這樣絕對不是民主的體現，反而是反民主的結果，完全不符合公平正義，等於是少數可以否決多數所選舉出來的公職人員，這也是國民黨團提出必須修法導正的主因。林思銘提到，近期新台灣國會智庫民調指出，有近六成以上民眾，58.9%民眾不贊成現行制度可以「用少數否決多數民意」。另外也有56.6%民眾，支持「罷免同意票應要高於當選時的票數」。這份民調充分展現，過半數民眾對現行罷免制度的不滿，國民黨團此時修法，就是遵從民意「求公平、顧正義」的具體展現。國民黨立委許宇甄表示，所提出《選罷法》修正案，目的在於徹底解決現行《選罷法》雙低門檻的情形，一是成案條件低，二是通過的門檻低，這容易讓有心人利用作為政治報復，《選罷法》成為政治操弄的工具，企圖建立個人聲量，甚至藉此對外募款。如此一來，將徹底破壞社會的穩定性，傷害民主制度信譽。許宇甄指出，唯有透過這次《選罷法》修正，讓國人能夠以更嚴謹的態度來面對罷免制度，避免少數民意推翻多數民意。10月份基隆市長罷免結果，已經顯示人民對惡意罷免反感，反映罷免程序應回歸正常制度，讓公職人員在當選之後，能夠好好為人民做事。許宇甄表示，這次提出《選罷法》第75條修正案「就職未滿一年不得為罷免提議和連署」，以及第90條「罷免票數須高於當選票數」，其目的就是不讓少數民意否決多數民意。許宇甄期許在這次《選罷法》修法後，讓罷免制度回歸正途，同時呼籲民進黨立委們，可以對《選罷法》修正案內容好好地理性溝通、討論，針對《選罷法》的缺失提出相關意見，不要再重蹈上回半夜偷開委員會大門、霸佔主席的的情事，請理性討論。