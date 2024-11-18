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近期臉書再度出現「簡報必修課」課程宣傳，內容放上現任教育部次長葉丙成先前錄製過的推薦影片，然而社群平台詐騙瘋傳，也不免讓民眾懷疑真實性。對此，葉丙成證實，該宣傳內容為真，但內容為舊素材，未使用官銜，也會持續關注。葉丙成先前開設的線上課程包括「掌握口語表達與舞台魅力｜葉丙成的簡報必修課」、「適應未來變局Ｘ啟發學習潛能｜葉丙成的創新教養思維」等，都廣受民眾好評，相當熱銷。這次臉書再度出現「簡報必修課」課程宣傳，許多民眾留言想拿折價券，但也有民眾質疑社會觀感不佳。對此，葉丙成今回應，因為幾年前製作線上課程的時候，課程跟行銷素材在簽約時已經買斷，所以沒有資格去要求他們做什麼。葉丙成補充，多年前簽約合約就有載明宣傳素材永久使用，但僅能使用當時舊有的素材，這有點像是出版書籍，概念就跟出版品一樣，當時也沒想到會來政府服務，他上任後在自己的社群平常都沒提過課程，也沒提到他的創業平台，利益迴避是他非常重視的原則，平台不能使用教育部官銜，也不能使用新的行銷素材、照片，會持續關注。