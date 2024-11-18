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▲中華隊為備戰此次友誼賽，已在馬來西亞完成10天移地訓練。（圖／中華民國足球協會CTFA提供）

中華男足將於今（18）日晚上8點在新加坡體育場，迎戰地主新加坡，昨（17）日全員已抵達新加坡，做最後的調整及準備。賽前記者會由總教練Gary White及隊長陳柏良代表出席，Gary White表示：「相當感謝新加坡足球協會的邀請，讓我們能在這座世界級體育場踢球。這會是一場檢測階段性實力的比賽，我們會全力搶勝。」中華隊為備戰此次友誼賽，已在馬來西亞完成10天移地訓練。這段時間球員、教練不斷溝通、討論技戰術，同時也陸續迎接從中甲、中超回來的隊友。在默契、戰術上已經做好完全的準備，希望能夠藉由這次比賽，中斷男足近期7連敗的大低潮。這次的移地訓練除了培養球員默契外，總教練Gary White不斷灌輸球員「犧牲、擔當、團結、傳承」的團隊價值觀。他說：「讓球員知道自己在場上的角色及責任，勇於展現自信心，在場上發揮創造力，踢出屬於中華隊的風格。」陳柏良則表示：「我們已經做好充分的準備並專注於比賽，但真正的挑戰是如何在比賽中，在壓力下應用我們在訓練場上練習的內容。我們會贏下這場比賽，為球迷帶回勝利。」這次陣容對比10月柬埔寨友誼賽後做出大調整，Gary White將這場比賽當成檢測成果，除了贏球外，也會從中觀察缺失，為接下來的東亞盃做好準備。今晚8點球迷朋友可以在中華民國足球協會CTFA的Facebook觀看線上直播，讓我們一起為中華隊加油！