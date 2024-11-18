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世界棒球12強預賽，今（18）日預賽最終日，中華隊出戰古巴，此役無關晉級，推出僅休3天的側投黃子鵬先發登板。黃子鵬母校文化大學棒球隊宣布，正式組建全新教練團，並拜訪入選台灣棒球名人堂董事彭誠浩，期盼結合專業與經驗的全新教練陣容，為文化大學再添更多榮耀。文化大學表示，今年中華隊陣中多名球員與教練，包括朱育賢、黃子鵬、李凱威、潘杰楷、林安可，以及教練陳江和，皆為文化大學校友，為校譽再添榮耀。文化大學棒球團全新教練團，由總教練李軾揚領軍，攜手投手教練楊翔皓、內野教練張皓緯及打擊教練余致萱，並結合體育系教授彭賢德領導的運動科學團隊與蘇柏文老師帶領的運動傷害防護團隊。這支結合專業與經驗的教練陣容，透過技術支持與戰術指導，為球隊帶來全方位的提升與突破。11月9日校友返校節暨全球校友年會期間，文化大學棒球隊創辦人彭誠浩董事特別會見全新教練團，期勉團隊運用創新與科學的訓練方法，不僅提升球員個人技術，也強化團隊合作精神，持續為球隊每一場賽事贏得佳績，打響文化大學棒球隊的聲譽。文化大學棒球隊自1963年成立以來，在國內棒壇屢創佳績，培養出眾多職棒選手及基層教練等優秀人才，許多校友活躍於職棒及國家隊。今年球隊在棒球夏季聯盟中，以強大的攻守表現及多次關鍵逆轉的精彩表現奪得亞軍。九月的梅花旗全國大專盃賽事中，球隊展現高水準的戰術與默契，成功闖入四強，並最終拿下季軍。大一新生陽崧儒更以卓越表現榮獲投手獎，成為賽場亮點。總教練李軾揚表示，帶領傳統甲組強隊的挑戰在於整合技術、心理與戰術，並透過明確的團隊目標及高效的訓練計劃，協助球員發揮潛力。他強調，文化大學棒球隊將持續以科學化、系統化的訓練模式，攀登更高峰，為學校增添更多榮耀。