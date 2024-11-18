我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《紐約郵報》於台灣時間18日的報導，紐約洋基隊26歲強打、季後成為自由球員（FA）的Juan Soto已經與紐約大都會進行了面談。這是繼波士頓紅襪和多倫多藍鳥之後，他本周的第三場會談。根據此前報導，考慮到他的年齡和能力，這將會是一份總額有望挑戰大谷翔平7億美元的頂級合約。《紐約郵報》指出，雙方的會談在洛杉磯進行，大都會方面由球隊老闆Steve Cohen、籌備主管David Stearns以及新任總教練Carlos Mendoza參與。會議內容被形容為「非常建設性」且「相當詳細」。目前大都會仍被認為是Soto潛在新東家的熱門之一。Soto來自多明尼加共和國，2018年在華盛頓國民隊完成大聯盟首秀，效力期間曾幫助球隊拿下一座世界大賽冠軍，於2020年奪下打擊王。2022年季中被交易至聖地牙哥教士隊，而後於上個休賽季加盟洋基。本賽季，他繳出2成88打擊率、41支全壘打（生涯新高）、109分打點以及.989的OPS，為洋基隊15年來首度打入世界大賽作出巨大貢獻。Soto被視為本次自由球員市場上最頂尖的球員之一，預期將簽下與2023年大谷翔平與道奇簽訂的10年7億美元（約合新台幣227億元）相媲美的巨額合約。據報導，Soto近日已與紅襪及藍鳥隊面談，並計劃在19日與母隊洋基進行會談。這些面談將有助於他選擇下一個效力的球隊。