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▲《消失的豪門妻》中，坂東彌十郎（左起）、西島秀俊、遠藤憲一、小林隆、松坂桃李飾演女主角的5任丈夫。（圖／采昌）

▲《消失的豪門妻》12月6日在台上映。（圖／采昌）

日本名導三谷幸喜自編自導的新電影《消失的豪門妻》即將上映，女主角索米找來長澤雅美飾演，她因故失蹤，導致5任丈夫突然冒出來找她，是一部讓人為之揪心的懸疑喜劇。除了長澤雅美擔綱主演，西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎、瀨戶康史、宮澤艾瑪、戶塚純貴等演員也都有參演。《消失的豪門妻》劇情描述富豪詩人的新婚妻子索米（長澤雅美 飾）神祕失蹤。接獲消息後，神經質刑警草野（西島秀俊 飾）立刻趕到現場，並建議警方盡快介入調查。然而，富豪詩人卻以不想把事情鬧大為由婉拒，原因是刑警與索米曾有過一段舊情。隨著時間推移，索米的「前夫們」陸續抵達現場，包括有誘拐嫌疑的園丁、怪咖YouTuber，以及重感情的警官等。《消失的豪門妻》是喜劇名導三谷幸喜擔任編導的第9部電影作品，他透露本片起初的想像，是來自影壇巨匠黑澤明導演在1963年推出的名作《天國與地獄》，「這麼說來，或許有些自不量力，但那部作品的前半段也非常具有舞台劇色彩。發生了綁架案，故事幾乎都在權藤家的客廳展開，儘管如此卻毫不乏味，全程保持著緊張感，實在是無可挑剔的精采。三船敏郎先生飾演被捲入案件的製鞋公司老闆，仲代達矢則飾演承辦該案的警察，在重溫好幾次的某個瞬間，我突然想到『如果這兩人愛著同一個人呢？』如果案件相關人士全都愛著同一個女人，似乎會是有趣的喜劇元素，本片的構想就這樣逐步成形了」。至於飾演《消失的豪門妻》靈魂人物「索米」的演員也是一時之選，找來日本奧斯卡影后長澤雅美擔綱。雖然三谷幸喜與長澤雅美早就在連續劇、舞台劇上合作過，但電影方面卻是首度合作。三谷幸喜對此笑說：「我不太擅長描繪女性，不管怎麼說，要描寫一群吵鬧的大叔都容易太多了。」儘管如此，為了執筆本次劇本，他還是以女性為中心，進行深入的研究與調查：「我向信任的女性工作人員們徵求意見，也根據她們的意見進行劇本修改。索米就是透過這樣的過程去塑造出來的。索米這個角色，不只是外在形象的變化，就連內在也必須改變才行，她並不是在假扮成不同角色，而是擁有許多不同的性格面向。我想長澤小姐也很清楚意識到這件事。關於該如何呈現索米這位女性，絕大部分都是長澤小姐和我在彩排與拍攝過程中共同塑造出來的。」除了長澤雅美，本片還匯聚許多實力派演員，包括飾演索米5任丈夫的西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎，以及跟索米與5個男人之間，相關的3位關鍵角色：飾演西島秀俊下屬的瀨戶康史、謎之女子宮澤艾瑪，以及飾演坂東彌十郎照顧者的戶塚純貴。《消失的豪門妻》將於12月6日在台上映。