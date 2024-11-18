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台灣虎航今（2024）年營收創新高，今（18）日發放績效獎金3個月、激勵金2萬元，年終獎金待提董事會審議後發放。有員工一早起床發現錢入帳，開心得分享此消息。同時，台灣虎航宣布，開放員工增資認股資格，每股認購價40元。台灣虎航今日正式公告獎金發放規則，發放對象為今年11/17前報到，且今日仍在職的正式編制員工，包含試用期員工，以及年中退休員工。針對前艙、後艙、辦公室人員及運務員發放3個月基本薪加2萬元。針對時薪運務員，則比照去年度績效獎金發放，受訓學員包含培訓機制、客艙組員等發放3個月受訓津貼與2萬元。其餘獎金將待今年度終了結算全年度營運績效，提報董事會審議後再發放。此外，台灣虎航今日也公告員工認購相關規定，每股認購40元，繳款期間為11/19到11/25。台灣虎航表示，台灣虎航向來主動積極照顧員工，肯定員工在工作崗位上的付出，基於照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果。