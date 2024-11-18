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▲高雄輕軌經統計113年1至10月累計運量已達1,031萬人次。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌一千萬人次目標已提前達標。（圖／高市府捷運局提供）

台灣首條輕軌系統-高雄輕軌系統今年一月一日正式成圓通車，路網成圓帶來更加便捷的鐵道運輸路網服務，促使運量逐步成長。原預計年底可望達成台灣輕軌營運史單年度總運量達一千萬人次目標，經統計113年1至10月累計運量已達1,031萬人次，一千萬人次目標已提前達標。捷運局統計分析輕軌38個車站中，前三大運量站，愛河之心，夢時代與前鎮之心。由C24愛河之心站以「日平均搭乘運量3067人」暫居首位，有望奪下全年度運量王車站，但C5夢時代站、C3前鎮之星站，都有超前奪下「全年度運量」之冠軍車站，最終排行年底揭曉。捷運局局長吳嘉昌表示，高雄輕軌提前達成締造一千萬以上人次之紀錄，分析其主要為「全路網成形的運輸路網」、「民眾使用大眾運具習慣更普及」、「銜接其他鐵道運具(捷運/台鐵)發揮轉乘功能」、「TPASS政策加持」與「高雄城市品牌行銷活動成功」等原因。捷運局統計調查發現，輕軌沿線行經學區或商業區，常於通學、通勤時間湧現搭乘人潮，針對熱門尖峰時段營運策略，已要求高捷公司於上下學尖峰加開輕軌加班車疏運，有效提升運輸效能品質，廣受民眾支持，其中C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34鄰近高中職等八車站，高雄高工(C28)、樹德家商(C29)、籬仔內(C1)為上開八車站前三名，顯見輕軌沿線學區學子已逐漸轉換搭乘輕軌通學。高雄輕軌全線成圓後共計38座車站，沿線行經市區學區、商業區及觀光景點區，已成為兼具通勤、通學及觀光的多元型運具，許多外縣市民眾旅遊高雄搭乘輕軌感受高雄城市之美，包含亞洲新灣區、駁二特區、龍貓隧道、綠巨人隧道、哈瑪星街區等；輕軌與捷運紅線凱旋站(C3前鎮之星站)、捷運紅線凹子底站(C24愛河之心站)、捷運橘線哈瑪星站(C14哈瑪星站)、捷運橘線五塊厝站(C32凱旋公園站)、台鐵鼓山站(C18鼓山站)、台鐵美術館站(C20台鐵美術館站)、台鐵科工館站(C30科工館站)相互轉乘，發揮鐵路運輸路網服務範圍擴大效應，且TPASS政策持續展現效益。以環狀穿梭高雄城市中心的輕軌列車，當與高雄文化景點駁二特區以及美麗的城市地標海洋流行音樂中心建築相融合，創造高雄獨一而二的城市品牌形象。今年舉辦的高雄市大型城市假日行銷活動，農曆春節黃色小鴨活動、海洋派對、大港開唱活動與萬聖節活動，成功吸引民眾參與，也衝高了高雄輕軌的載客量。今年輕軌最大單日運量是2/10黃色小鴨活動，達到單日96128人次。熱門點哈瑪星與駁二大義站，也衝入年度運量熱門站前5名之列。