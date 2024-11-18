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台北市某派出所一名男性員警，涉嫌在駐地女廁安裝針孔攝影機，受害對象包括女警及借廁所的民眾，離譜的是，該員警不但將影片分類儲存，還被查出竟是「創意私房」會員。目前該警已於上月被收押，檢警將持續釐清是否還有其他受害者，以及影片是否外流或販售。對此，北市大安分局指出，該員警於調查期間已自行離職，其在職期間涉犯妨害秘密等案，事實明確且惡行重大，將嚴懲予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。據《Ettoday新聞雲》報導，該事件曝光，起因是檢警在調查「創意私房」相關案件時，意外發現該警涉嫌偷拍，他於轄區駐地內裝設針孔，長期蒐集私密影像，還將影片進行分類，受害對象包括派出所女警、借廁民眾及孩童等。事件爆發後，涉案警員已於上月底遭檢方收押，全案正擴大追查中。