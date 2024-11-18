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▲7-11門市繳電信費或ibon mobile預付卡儲值，每一筆贈即贈送「隨機購物抵用券」。（圖／7-11提供）

▲全家取貨報會員，可獲得霜淇淋11元、焙茶拿鐵11元二選一優惠券。（圖／全家提供）

7-11又來發購物金了！即起至11月26日前，若到7-11繳「電信費」或ibon mobile預付卡儲值，一筆即贈送一張購物抵用券，有1元～77元不等，最高還有7000元購物金大獎，不過要注意櫃檯繳費後，小白單就是購物金抵用券，可別一不小心丟掉了，或者結帳前也可以報會員存入APP，避免弄丟紙本。7-11「繳費趣」推出最新優惠，只要即起至11月26日前，到門市繳電信費或ibon mobile預付卡儲值，每一筆贈即贈送「隨機購物抵用券」，可抽中1元、7元、11元、77元、7000元，活動單次交易最多可獲得5張購物抵用券，換句話說繳費超過5筆，建議分次結帳。本次活動2重點要注意！，提醒民眾可別一不小心就把購物金當作垃圾丟進垃圾桶了！全家即起至11月26日前，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。