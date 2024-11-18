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▲Uber Eats公布全年訂單量最高的月份為8月，緊隨其後為 6 月，且單日收到最多訂單的日期是夏至之後的 6 月 22 日。（圖／記者周淑萍攝）

▲辣味炸雞、辣味漢堡是Uber Eats 2024 年最受歡迎的辣味餐點。（示意圖，圖／三商餐飲提供）

外送平台Uber Eats 今（18）日公布全新品牌代言人徐佳瑩，同時揭露2024 年消費者洞察，根據調查發現，溫度和外送訂單正成長，天氣越熱訂單越多，2024年單日收到最多訂單的日期是夏至之後的 6 月 22 日。同時12 月 31 日前全用戶輸入【馬上享八五折】優惠序號，訂購美食外送滿 179 元享 1 次 85 折優惠。Uber Eats 進軍台灣近8年，截至目前為止全台 18 縣市、超過 8萬家商家夥伴合作，不只帶來懶人經濟，同時也創造出熱浪經濟，天氣越熱訂單量越多。此外，今年在 Uber Eats 平台上進行「辣」相關的搜尋接近 156 萬次，關鍵字包括「麻辣」、「酸辣」、「辣」，以及「麻辣燙」、「酸辣粉」 等顯示出消費者對於辛辣美食的強烈渴望。Uber Eats 2024 年消費者訂單數據公布5大台灣消費者趨勢：今年 8 月氣象署曾針對全台 14 個縣市發布高溫特報，也使 8 月成為 Uber Eats 全年訂單量最高的月份，緊隨其後為 6 月，單日收到最多訂單的日期是夏至之後的 6 月 22 日。「手搖飲」、「飯、麵、粥」、「早餐」、「速食」和「便當」這五種實惠的餐飲品項穩居全台各地無論商業區還是住宅區，最常訂購的餐飲類型前五名，餐點價格集中在 100 至 200 元間，顯示出台灣消費者在點餐口味和消費上的高度趨同。晚上 10 點至凌晨 4 點前的宵夜時段，為全台消費者在訂單上特別註記「辣」或「加辣」比例最高的時間，超越正常三餐時段，其中台東地區的食客在深夜時段註記加辣的比例榮登全台之冠。以海鮮著稱的基隆在訂單上特別註記加辣的需求比例是居全台之冠，其次則均來自東台灣，二到四名分別是宜蘭、花蓮和台東三個縣市。相較之下，高雄、屏東及台南則是加辣比例最低的縣市。2024 年最受歡迎的辣味餐點分別是連鎖餐廳的辣味漢堡與炸雞、辣味鍋貼、水餃、湯餃、剝皮辣椒雞腿湯、紅油抄手以及辣乾麵等。