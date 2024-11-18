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▲中華隊牛棚投手莊昕諺，在台韓大戰6局上登板拆彈，接連解決韓國隊核心棒次打者，為中華隊守下分差。（圖／記者葉政勳攝）

▲「眼鏡哥」莊昕諺12強出賽3場，主投2局沒被敲出安打、沒有四壞球、繳出2次三振，防禦率是完美的0。（圖／記者葉政勳攝）

▲莊昕諺來自澎湖，目前是中職樂天桃猿的牛棚主力，今年才24歲。（圖／NOWnews資料照）

2024世界12強棒球賽，中華隊從徵招起就不被看好，但進入正賽瘋狂打臉，成功從預賽B組出線，與日本攜手挺進4強，本屆12強台灣攻守技驚四座，不只打者全壘打滿天飛，投手群穩定的發揮也是關鍵，其中，，圈粉大票球迷，流向非常深刻的印象。回顧中華隊在預賽首戰面對韓國，6局上中華隊6:2領先，韓國4棒金倒永在張奕手中選到保送，1出局1壘有人的局面下，教練團推上鮮少大賽經驗的莊昕諺，雖然初登板時緊張到雙腳發抖，上場就先投2顆壞球，但在補手林家正的引導下，莊昕諺中華隊預賽第3戰迎戰強敵日本，莊昕諺在8局上2出局、三壘有人的狀況上場，；面對澳洲攸關晉級的賽事，4局下2出局、一二壘人，總結目前12強，；搭配他獨特的眼鏡造型，讓許多球迷留下深刻印象，「中華隊最強的24歲拆彈專家：莊昕諺！」「平常沒有在看棒球的一日球迷完全被圈粉」、「他真的超穩，心臟超大顆。」24歲的莊昕諺來自澎湖，高中就是南英商工的主力投手，畢業後獲得獲得當時Lamigo桃猿隊在2019年選秀的第六輪指名，曾入選2022年U23世界盃；而莊昕諺因為散光問題，，才擁有令人印象深刻的造型；此外莊昕諺上場前，出場音樂是《男兒當自強》，常帶起現場球迷的氣氛，不過《男兒當自強》其實是莊昕諺為了阿公選的出場曲，他受訪時曾表示，「阿公是打球路上最支持我的人，希望只要上場，阿公也可以在電視上聽到最喜歡的歌。」