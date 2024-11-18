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火箭今天以143：107作客大勝公牛，全隊狂抓66籃板創本季聯盟新高，貢獻11籃板的22歲土耳其中鋒Alperen Sengun連兩場繳出「大三元」成績單，率隊豪取5連勝坐穩西區第3位置，或許這將成為有追求公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的一大利多。美國NBA知名記者Marc Stein報導指出，火箭目前的行動在圈內被解讀為某種策略，爭取更多時間追逐他們的夢幻交易目標太陽球星Kevin Durant，然而隨著火箭手中握有多名潛力新星和豐富的選秀權，也傳出一些消息，認為火箭可能在未來將目標轉向Antetokounmpo。火箭今天面對公牛，上半場就火力全開，第二節轟下41：26，Fred VanVleet獨攬13分，率火箭拉開68：52領先，易籃後第三節又打出40：26攻勢，該節還沒打完Sengun就已達標「大三元」，終場無意外以143：107大勝，寫下球隊本季單場新高，也是本季首次得分破百。火箭全隊共抓下66個籃板是全聯盟本季單場新高，而火箭本季場均能搶到50.7個籃板同樣高居聯盟第1，且近3場讓對手（快艇、公牛）的命中率低於4成，上一次能有如此出色表現還要追溯到06-07賽季。此役最大亮點，除了VanVleet攻下全場最高28分外，Sengun上場僅26分就繳出20分11籃板11助攻2阻攻，連續2戰達成「大三元」，此前火箭隊史僅有James Harden和Russell Westbrook做到，這位NBA 4年級生今天成為隊史第3人。