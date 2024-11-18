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世界12強棒球賽B組預賽，中華隊以分組第2成績晉級4強賽，再度掀起棒球相關重要運動賽事課稅議題討論。對此，財政部長莊翠雲今（18）日表示，未來修法方向朝授權地方政府決定減免方向執行。立法院財委會中，立委王鴻薇關切財政部修訂《娛樂稅法》草案，並提及若將運動賽事與藝文活動門票稅收的減免權限，授權地方政府決定，形同「中央做好人，壞人地方來做」，使部分縣市難以承擔免稅的財務壓力。同時舉例大巨蛋位於台北市，台北市具備財務能力可免徵娛樂稅，但其他財力較弱的縣市未必有相同能力，應由中央統籌主導娛樂稅的減免政策。對此，莊翠雲表示，娛樂稅每年帶來19億元的稅收，財政部在修法前已多次與地方政府討論，地方普遍認為減免權力應該保留在地方，以符合地方自治原則。同時強調《娛樂稅法》修法方向仍將朝授權地方政府減免的方式進行，草案計畫在未來將提交立法院審議。