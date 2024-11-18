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美國準總統川普在月初贏得大選後，近來陸續公布「川普2.0」的內閣人事任命。由於川普過去在競選期間承諾當選將會實施大規模驅逐移民的政策，因而獲得選民支持。如今有消息指出，考量到國安問題，川普首要執行驅逐的對象，就是「役齡」中國非法移民。根據NBC報導，據熟悉川普競選活動的消息人士透露，即將在明年1月20日上任的川普政府計劃將被認定為「役齡」中國無證青年列為首批驅逐對象之一，原因是考量到國安風險。有資料顯示，長期以來，亞裔美國人的無證人口增長最快，從2000年到2015年的15年間增長了三倍。而近年來，從美國南北邊進入的中國非法移民人數也急劇增加。光是2022至2024財政年間，透過美國南北邊境入境的無證中國籍移民，就從2.7萬人增至超過7.8萬人。亞裔法律辯護與教育基金會（Asian American Legal Defense and Education Fund）執行董事李博（Bethany Li）指出，針對華人社區的行動早有跡可循。她提到，多個州已經立法限制華人購買住宅和其他不動產，以及川普時期的「中國倡議」（China Initiative）計劃，該計劃因涉嫌對亞裔學者的種族定性而飽受批評。川普多次暗示，中國「役齡」男性正在組建一支對抗美國的軍隊。他在四月的一場競選集會上表示，「他們來自中國，過去幾個月有3.1萬人到3.2萬人入境，他們大多是役齡男性。聽起來像是，他們是不是打算在我們國內組建一支小型軍隊？這就是他們的目標嗎？」川普競選團隊的發言人未回應置評請求。儘管川普承諾對所有無證移民進行大規模驅逐，但專家表示，專注於「役齡」群體的做法反映了日益加劇的反華情緒。據消息人士透露，川普團隊對中國國民的關注是過渡團隊更大計劃的一部分，該計劃可能包括終止兩項拜登政府的移民政策，並使尚未獲得庇護的入境者成為驅逐對象。據移民政策研究所（Migration Policy Institute）的數據，拜登政府的驅逐速度與川普時期相當。自2021財年初至2024年2月，拜登政府已驅逐110萬人，而川普第一任期內的驅逐人數為150萬。川普在競選期間承諾將進行大規模驅逐的政策，先前路透社引述3名知情人士說法報導，川普將在上任第一天採取一系列行政行動加強移民執法，包括兌現選前承諾，將人數創紀錄的非法移民驅逐出境。這波大刀闊斧的行動將由即將任職的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）和其他共和黨移民強硬派官員主導。此外，川普也打算派遣國民兵（National Guard）前往邊境，並宣布非法移民為國家緊急狀態，以釋出邊境築牆經費，並取消現任總統拜登政府的招牌合法入境計畫。