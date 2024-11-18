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▲世界棒球12強韓國隊總教練柳仲逸。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

韓國棒球代表隊在2024年「第三屆世界棒球12強賽」的首輪小組賽中，因輸給台灣無緣晉級，韓國總教練柳仲逸（Ryu Joong-il）於18日最後一天比賽前接受訪問，坦言未能擊敗應該贏的對手是淘汰的主要原因。同時他也大方承認中華隊育成體系出色，培養出許多出色的投手，給予我國尊重和稱讚。這一次12強賽交手台灣踢到鐵板，成為韓國隊最終無法晉級超級循環賽的原因。柳仲逸總教練在檢討時表示：「輸給本應該贏的隊伍，結果就是無法晉級。不只是這次，過去的經驗也一樣，例如2013年WBC輸給荷蘭，2017年輸給以色列，去年輸給澳洲。這些比賽應該贏下來，我們卻沒做到。」「我們必須要贏，但這次分組6隊之中中，只有2支能晉級，台灣那一戰很重要，古巴那一戰也很重要——古巴棒球不是也很強嗎？多明尼加也好、澳洲也好，沒有一支球隊容易拿下的。」柳仲逸總結說，這一次是因為輸給台灣隊而被淘汰，所以只能等待下一次的比賽。對於這種結果，韓國媒體《SPOTV NEWS》很有風度地稱讚台灣的成長，也擔憂韓國棒球運動的退步，「當韓國在國際舞台上退步時，台灣卻展現出巨大的進步，已經將其棒球世界排名提升至並列第2名」。事實上，這些年在國際賽和不同韓國媒體（不一定是體育線）交談時，他們都提到韓國棒球面臨其他熱門運動的衝擊，特別是年輕人熱愛電競和足球，因此他們如何讓更多新血進入棒球環境成為考驗。柳仲逸指出韓國與台灣在培養新秀方面的不同：「台灣有潛力的選手會被送到國外，我們卻常常保守地留在國內。例如台灣隊左投手林昱珉（Lin Yu-Min），21歲就在亞利桑那小聯盟體系。我們的系統和他們完全不同。」「台灣投手群非常優秀，他們的年輕球員很多在美國小聯盟發展，國際賽時都能召回參賽，這就是兩國之間的差距。」他補充說道。韓國希望能在最後一場比賽中擊敗澳洲，為本屆賽事畫上句號。柳總教練透露將採正常的投手運營策略，並指出除了郭斌（Kwak Bin）與任燦圭（Lim Chan-gyu）外，其他投手均有上場可能。韓國本屆賽事最終止步於小組賽，是2015年首屆奪冠、2019年亞軍後的最差成績。柳總教練表示只能期待下一次國際大賽的機會，為韓國棒球重新奮起。