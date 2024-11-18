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▲有普吉島漁民在海面上發現一具成年雄性儒艮的無頭腐屍，長約2.2米，重約250公斤，初判已死亡4至5天。（圖／取自臉書粉專「Phuket Info Center」）

▲儒艮主要以海草等植物為食，目前僅存於於印度洋、太平洋沿海，卻也已瀕臨絕種。（圖／取自Pixabay）

泰國普吉島（Phuket）海域14日發現一具雄性儒艮的無頭腐屍，儒艮為「美人魚」原型生物，當地謠傳其眼淚和尖牙具有辟邪功能，疑似消失的頭部就是被拿去做護身符，遭斬首獵殺的死狀相當淒慘。此為本月發生的第3起儒艮死亡案例，據悉10月18日以來泰國就多次發現儒艮屍體，且多隻儒艮牙齒被人切下，無良的獵捕行為令人憤怒。根據泰國《曼谷郵報》報導，11月14日在普吉島他朗區（Thalang）邦龍碼頭（Bang Rong Pier）附近，有漁民發現一具成年雄性儒艮的無頭腐屍，長約2.2米，重約250公斤，初判已死亡4至5天，死狀淒慘在海面上沉浮，令人看了都於心不忍。泰國沿海資源研究中心（安達曼海上游）報告屍檢結果，表示該隻儒艮胃部發現有個塑膠袋，另外頸部還有刀傷，懷疑是死後被人為斬首。這是普吉海域本月發生的第3起儒艮死亡案例，據悉，布吉資訊中心（Phuket Info Center）17日在臉書發文，指出10月18日以來泰國就多次發現儒艮屍體，光是11月3日及8日，董里府（Trang）和甲米府（Krabi）就分別發生儒艮死亡案，當局調查發現，每10隻死亡的儒艮，就有一隻牙齒遭人切斷，即使相關部門一再嚴正強調，此類迷信說法毫無依據，但非法獵捕及棲息地喪失等原因，仍導致儒艮數量不斷減少，甚至瀕臨滅絕。儒艮與美人魚的連結來自於希臘神話中的「賽蓮」，在荷馬史詩《奧德賽》中說道，賽蓮為帶有鳥羽的人魚海妖，居住在西西里島附近海域，經常利用天籟般美麗歌喉，迷惑經過的水手，使其傾聽失神，導致航船觸礁沉沒。而「賽蓮」之後在分類學中，被用來當作海牛目（Sirenia）的命名，滿足早期學者對於「美人魚」傳說的想像。如今海牛目僅剩海牛科（Trichechidae）與儒艮科（Dugongidae），其餘已滅絕。儒艮主要以海草等植物為食，目前僅存於於印度洋、太平洋沿海，卻也已瀕臨絕種，讓全球學者不斷呼籲環境保育的重要性，尤其是要防範人類殘忍的捕獵行為。