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2024年世界棒球12強賽，中華隊牛棚投手「眼鏡哥」莊昕諺多次在危急時刻挺身而出，被譽為「台灣第一拆彈手」。在對戰南韓、日本與澳洲比賽，皆成功化解壘上有人的危機，預賽3次登板成功拆彈一戰成名。前樂天桃猿投手教練許銘傑功不可沒，他今在臉書感性發文，讚莊昕諺的成長有目共睹。莊昕諺在對南韓的比賽中，於6局一壘有人的情況下登板，連續解決兩名打者，其中包括一次關鍵三振。而對戰日本隊，8局上三壘有人、兩人出局時，莊昕諺成功阻擋日本攻勢。17日交手澳洲隊，莊昕諺再用三振化解一、二壘有人危機。國際賽高張力讓莊昕諺經驗值暴增，他坦言，第一次對南韓時雙腳發抖，但第二次面對日本，已能冷靜應對，「因為有了國際大賽的經驗，不再緊張，上場前就想好要如何面對打者，尤其日本打者纏鬥性強，更需要積極攻擊好球帶。」莊昕諺的好表現國人看在眼裡，前樂天桃猿投手教練許銘傑也在臉書感性發文，「昕諺謝謝你！你的成長是有目共睹的！這也是你相信我跟英傑教練給你的建議跟體能教練給你訓練所得來。」許銘傑表示：「我很開心你們這幾天樂天選手這次在中華隊的表現真的太棒了。也謝謝中華隊教練團給這些選手在對的地方出賽表現自己。為中華隊拿下勝利。接下來去日本繼續加油！我會在台灣為你們加油！中華隊加油！」莊昕諺也特別感謝許銘傑的指導，「從訓練量到技術細節，都給我很大的幫助，無論我遇到什麼問題，感謝他一直盯著我，讓我在球場上能夠繳出好表現。」