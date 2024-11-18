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▲世界棒球12強中華隊隊長陳傑憲在台韓大戰敲出2分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

陳傑憲還有可能旅日嗎？世界12強棒球賽B組預賽，中華隊外野手兼任隊長陳傑憲，一甩中職季末低潮表現，4戰中繳出恐怖的5成71打擊率，更轟出1發兩分砲，化身「國際賽戰神」。陳傑憲在中職季末遭遇一波小低潮，季後挑戰賽11打席也僅敲出2安。即便熱身賽的狀況不如預期，中華隊總教練曾豪駒仍讓他先發出賽，結果陳傑憲瞬間變身長打大砲。在「台韓大戰」2局下，轟出兩分砲，預賽前4戰總計敲出8支安打，打擊率5成71、長打率高達7成86，總共貢獻3分打點。陳傑憲過去在日本就讀岡山縣共生高校，並在2012年畢業後投入日職選秀，不過最終落選，甚至沒有機會獲得育成指名，因此最後選擇回台發展。參考上一位從中職入札日職的打者王柏融，2019年旅日前，在中職連續2年拿下4成打擊率，全壘打數也突破雙位數，並獲選年度MVP。值得一提的是，陳傑憲的隊友古林睿煬，在休賽季提出旅外FA申請，根據日媒爆料，已經由日職北海道火腿鬥士隊得標，將成為第二位透過「入札制度」加入日職火腿隊的台灣球員。