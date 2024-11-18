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綠鬣蜥在南台灣繁殖氾濫，不僅會啃食農作物與挖洞破壞堤防，同時造成生態及環境問題，對此立委賴瑞隆今（18）日要求農業部長陳駿季加速處理，避免災情擴大不可收拾，陳駿季也允諾將專案小組跨縣市合作方式來執行，4年編列1.2億元移除外來入侵種計劃，加碼提高移除獎勵金至大隻800元、小隻500元，目標明年捕捉10萬隻，整體野外數量壓制到10萬隻以下來努力，減少對農作物及環境的破壞。賴瑞隆表示，綠鬣蜥是全世界貿易量最大的寵物爬行動物種類之一，每年國際貿易量約有數百萬隻，目前包括台灣在內的15個國家已發現入侵野化族群。而台灣現在綠鬣蜥已經從南擴散至雲林，初步估算全國總數達20萬隻以上，南台灣面臨淪陷，如果移除計畫沒有整合各縣市政府能量一次性大規模移除的話，未來數量持續增生將更加難以移除。為此賴瑞隆要求農業部要以專案計畫方式執行，邀集各縣市政府共同跨域合作，有計畫有效解決綠鬣蜥地方叢生問題。陳駿季回應，現已經啟動各縣市政府討論綠鬣蜥移除防治計畫，首先是114年度「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」編列3009萬元做為綠鬣蜥防治，將再檢討預算使用，加碼捕捉獎勵金至大隻800元、小隻500元，同時也將組織空氣槍小組強化移除力道。賴瑞隆強調，「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」4年規劃每年預算3009萬元，4年預計綠鬣蜥移除總數是15萬7800隻以上，這個數量難以抑制野生族群繁衍的速度，要求農業部明年加重移除十萬隻的目標，將總數量控制在十萬隻以下，4年內完成壓制綠鬣蜥增長目標，避免台灣農產品蔬果的危害，並集中資源儘速有效改善綠鬣蜥入侵擴大破壞的問題。