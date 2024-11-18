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本月17日，基隆市警一分局某派出所李姓警員，前往某民宅處理一起糾紛，抵達楊姓婦人家中後，楊婦疑似精神狀況不穩，對李姓員警言語性騷擾，甚至動手觸碰李員的下體，而事後楊婦並未對此道歉，因此李員遂到基隆市警察局婦幼警察隊報案，提告楊婦性騷擾。據了解，68歲楊姓婦人與同居男友吵架，男方為了進屋取回個人物品，因此報警請求協助。20多歲的李姓警員與同仁到場時，楊婦竟開始對李員言語性騷擾，之後更是突然伸手觸摸其下體，且也未向李員道歉。李姓警員認為，楊婦對此舉絲毫無悔意，決定對她提出性騷擾告訴。18日上午，警方通知楊婦到案，訊後依涉犯性騷擾防治法第25條移送法辦。基隆市警察局表示，面對民眾言行挑釁或惡意攻擊，為捍衛個人名譽並維護警察執法尊嚴，將提出告訴。