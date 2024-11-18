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民眾黨不分區立委被提名人、陸配李貞秀日前在政論節目上提到，曾和民眾黨主席柯文哲閒聊，對方說若自己健康有狀況，就是由立委黃國昌來接黨主席，但黃國昌卻說從沒聽過這件事。對此，前民眾黨竹縣黨部執行長陳冠年爆料，柯文哲確實說過這句話，但李貞秀把大實話講了出來，反而讓黃國昌騎虎難下。陳冠年今（18）日在節目《狠狠抖內幕》表示，就他所知，那次的小草聚會應該是在新竹辦的，柯文哲真的有說過這句話，有「交代後事」，聽說當時李貞秀和黃國昌都在旁邊，「他說：黃國昌是個不錯的人選可以接我位置，確實有這樣說。」不過陳冠年狠酸，黃國昌應該要吃銀杏，記不得自己過去說過的話，黃國昌說柯文哲手腳被綁、嘴被封，那就只有他可以傳話、傳聖旨。陳冠年以棒球賽來比喻，柯文哲就像是投手吃了禁藥被禁賽，但沒有人想要敗戰，球迷也還在、還會抖內，未來2028還有一場參賽權，其實還可以再割小草一波。陳冠年指出，其實李貞秀是說實話的人，但卻得罪了柯家，因為柯文哲的胞妹柯美蘭也想接黨主席，也得罪了立委黃珊珊，因為黃珊珊還在私下運作，另外也得罪了蔡壁如，蔡壁如是創黨黨母，其實也有當黨主席的想法；而黃國昌本可以在12月7日新民意出現後「黃袍加身」，但現在李貞秀說了個大實話，搞得黃國昌騎虎難下。