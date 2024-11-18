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總統賴清德今（18）日出席第5屆「投資歐盟論壇」時致詞表示，台歐盟經濟活動日益緊密，去年台灣共有22家企業對歐盟進行投資，投資額高達49億美元（約新台幣1595億元），年增750％，期望未來雙方有機會簽署經濟夥伴關係協議（EPA），深化雙邊互惠。賴清德指出，「投資歐盟論壇」今年邁入第5年，作為台灣與歐盟合作前景的觀測站，不僅促進台灣對歐洲投資的大幅成長，更讓歐盟連續多年成為台灣最大外資來源。他提到，台灣與歐盟共享民主自由的價值，更是彼此不可或缺的戰略夥伴，「當我們面對來自威權主義擴張威脅，台灣與歐盟，除了要一起打造更強健的『民主保護傘』，更要一同建立更安全、有韌性，串聯各個主要民主國家的『民主供應鏈』。」他舉例，台灣近年推出「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」、以及「半導體合作計畫」等重要政策，讓台歐盟在高科技及綠能等領域，深化夥伴關係。光是2023年，台灣在歐盟新增22項投資案，總投資金額超過49億美元（約新台幣1595億元），成長高達750％。而當許多台灣知名企業，都積極布局歐洲市場，台灣也希望更多的歐洲企業，選擇投資台灣，如此才能共同強化彼此的工業實力。展望台歐盟未來，賴清德指出，台灣希望以創新方式，推動與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，深化雙邊互惠關係，奠定制度化基礎；相信透過簽署經濟夥伴關係協議（EPA），台灣和歐盟，可以在半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域，展開合作。而歐盟去年已發布「歐洲經濟安全戰略」，今年更進一步提出5項經濟安全具體措施，均提到歐盟將在「最大可能範圍內」，與國際夥伴合作，強化經濟安全利益。最後，他特別感謝歐盟及歐洲各國，以具體行動守護台海的航行自由，也感謝歐盟對外事務部，在中國今年5月和10月發動軍演時，都發表聲明關切，重申支持台海和平穩定的堅定立場，「台灣身為守護民主價值的一員，也會持續貢獻己力，包括向烏克蘭提供人道援助，與歐洲國家攜手合作，共創繁榮發展。」