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▲灰狼開季8勝6敗不算太差，勉強可以接受，防守效率第八+進攻效率第10，都在水準以上。（圖／美聯社／達志影像）

▲灰狼教練Chris Finch用兵保守，只有八人輪換，當然改變不了球隊現況，更無力調整球員手感和信心，反而讓球隊陷入更糟狀況。（圖／美聯社／達志影像）

灰狼主場120：117逆轉太陽，終場前0.1秒灰狼前鋒Julius Randle接到Joe Ingles傳球命中三分絕殺太陽，灰狼打出一場最多落後16分逆轉。灰狼開季8勝6敗不算太差，勉強可以接受，防守效率第八+進攻效率第10，都在水準以上。開季第一個月關於灰狼最重要幾個話題和疑慮是：1、灰狼今夏為省錢+豪華稅決定交易送走Karl Anthony-Town是對是錯？2、灰狼交易拿下前鋒Julius Randle+Donte DiVincenzo是賺是虧？3、Anthony Edwards今年每場出手11.6次三分球，三分投上癮，關鍵球和組織能力都沒有明顯提升，是好是壞？4、上季打進西決灰狼今年開季戰績應該可以更好，但整體表現還是不如預期。灰狼肯定應該打得更好更出色，但灰狼也確實有問題，只是問題完全不在Anthony Edwards身上和他大量出手三分球+賭外線手氣打法。灰狼為何戰力不升，甚至略降？我的看法是：1、灰狼教練Chris Finch用人調度太保守，Finch堅持「八人輪換」，板凳和角色球員潛能都失去信心和更多挖掘可能。2、主控Mike Conley老化退化，Mike Conley今年場均7.9分+4.9助攻，投籃命中率3成1，三分命中率3成2，幾乎隱形失去存在感和作用。3、Donte DiVincenzo場均8.9分，投籃命中率3成4，三分命中率3成，完全失去上季尼克打出生涯年神奇和威風。上季在尼克Donte DiVincenzo場均15.5分，投籃命中率4成4，三分命中率4成，每場可以投進3.5個三分球。4、前鋒Jaden McDaniels上季威風八面防守能力和關鍵進球完全消失，他變成灰狼場上可以放空的點，經常成為球隊空間負擔。Jaden McDaniels今年場均10.1分+3.5籃板，數據跟上季差不多，但投籃命中率4成6，三分命中率2成9，跟上季4成9和3成3都有下滑。灰狼八人輪換中有三名主力經常不在狀況，先發中鋒Rudy Gobert攻防效率和數據+存在感在下滑，灰狼戰力不升反降可以理解。不少聲音和評論指向狼王Anthony Edwards三分投太多，處理球和關鍵球都沒能升級，為隊友創造更多出手空間。灰狼是AE的球隊，這樣的批評不能說錯，但這根本不是灰狼病兆。Anthony Edwards今年場均28.6分，投籃命中率4成68，三分命中率4成24，每場三分球出手11.6次命中4.9球，三分命中率創生涯新高，投籃命中率符合水準以上要求，防守對位和關鍵防守同樣玩命，AE今年表現和輸出真沒什麼好挑剔。灰狼現在最大病兆是三名主力陷生涯低潮，場上作用和效率受限，Rudy Gobert存在感下滑，最主要問題是教練Chris Finch用兵保守，只有八人輪換，當然改變不了球隊現況，更無力調整球員手感和信心，反而讓球隊陷入更糟狀況。2024第一輪第八順位肯塔基大學後衛Rob Dillinpham當然要用要養給他信心，37老後衛Joe Ingles肯定要用個12-15分鐘，在場上協助處理球+創造空間，26 中鋒替補Luka Garza熱身賽打得還行，有拚勁願意防守拚二波籃板，為何不用不挖掘更多潛能?這一切調度和改變，責任都在Chris Fitch身上。教練必須要找出問題+解決問題，更重要的是看見自己執教罩門和思維盲點。Anthony Edwards還不是Michael Jordan，他更不是老詹LeBron James和Stephen Curry這種層級超級球星，AE跟雷霆SGA、金塊Nikola Jokic比還有差距，但他已經打出生涯最好籃球和表現，至於灰狼現況和呆滯狀況，那需要教練去做出改變和調整。灰狼教練有問題，Anthony Edwards沒問題。