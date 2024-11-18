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美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表言論後，引起市場臆測降息步伐可能放緩，美股15日收黑，也連帶影響台股今（18）日持續呈現開低走低，加權指數終場大跌196點，以22547點收，跌幅0.86%，成交量3486億元。科技股持續呈現修正，權值王台積電下跌10元，來到1025元，跌幅0.97%。鴻海下跌4.5元來到202.5元。廣達下跌6.5元至290.5元。陽明下跌0.1元到72.1元。聯發科跌30元來到1240元。不過，仍有部分電子股逆勢抗跌，和碩終場以97.6元收，上漲0.9元或0.93%。華碩則是612元收，上漲5元或0.82%。此外，台塑四寶中的台塑上漲2.65元或5.98%，來到47元。南亞上漲1.7元至42元。台化上漲0.85元至36.25元。觀察台股成交量，帶量且漲幅強勁的包含新光金、群創、錸德、玉山金、第一金、大成鋼、系統電、聯電、台塑、正新。