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▲大穎日前連發多篇限時動態疑暗指菲道爾劈腿。（圖／大穎IG）

▲菲道爾（右）與大穎（左）過去時常曬出甜蜜合照。（圖／菲道爾IG）

馬來西亞籍歌手菲道爾和前女友大穎唱紅歌曲〈在加納共和國離婚〉，但卻在10月證實彼此分手，現在大穎更疑似暗指菲道爾劈腿，和小三無縫接軌，連發數篇黑底白色限時動態反擊。對此，菲道爾今（18）日下午也發文回應，公開目前新對象身分，是之前拍攝就認識的女生，強調對方不是小三，只是有好感而以，因此他認為這些指控都是不實的，對他們造成很大的傷害，喊話粉絲：「希望大家能理性一點」。菲道爾今日發出聲明回應劈腿風波，他提出3點聲明，首先，菲道爾強調自己從來沒出軌，但不否認分手後有積極認識對象。他表示自己目前有好感的對象是之前拍攝就認識的，直到上個月因為演唱會合作才更認識彼此並產生好感，但還沒有在一起。大家直呼女方是「小三」甚至挖出對方的照片，其實並非事實，且是很嚴重的傷害，希望大家理性一點。第二，菲道爾說大穎有聽到朋友說她壞話， 「以前都是我出錢，她住我的家」，菲道爾表示兩人以前交往時幾乎都是AA制，沒有所謂誰出錢比較多；大穎的音樂作品則都是自己賺錢拍攝的，沒有花到他的錢。菲道爾強調這些事情從來不曾發生過，他也沒有在分手後說過大穎的是非。最後，菲道爾說自己對創作、對歌迷的愛都是真的，「我承認我不是一個完美的人，很多心理障礙，但我還在學習怎麼面對自己和愛自己」，他說除了感情以外，其他部份自己做的不好會虛心接受，他也會好好沉澱自己，做好手上該做的事，但他不會放棄音樂也謝謝還願意相信他的人。聲明內容曝光後，網友看了也紛紛留言討論，不過多數人都不買單，「你現在是在說大穎在無中生有」、「比較好奇你澄清的原因是因為大穎、你自己，還是保護那位黃色氣球的小姐？」、「所以你就這麼發了回應的3篇，重點？」、「謝謝你站出來了，希望你們能好好處理，好好溝通」、「去澳洲找她，没在一起，可是睡一起了？」回顧兩人交往時間，菲道爾和大穎在一起4年，25歲的他2020年出道發行歌曲〈阿拉斯加海灣〉，爆紅後兩人又以情侶姿態合唱〈在加納共和國離婚〉，一度傳出烏龍婚訊，怎料10月卻官宣分手。大穎原先還幫菲道爾說話，稱兩人是好聚好散，但如今舊愛撕破臉，劈腿風波還有待兩人進一步說明。