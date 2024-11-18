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刑事局發現有賭博洗錢集團透過人頭公司與第三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，若如遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴，三方支付公司也會協助與賭客簽立和解，甚至提供虛假文件給警方，偽裝合法交易，刑事局中打在10月間搜索行動，帶回涉案劉男等13人，查扣現金1500萬元，扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆，全案依洗錢等罪送辦。銀行業者於112年間向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後，認該公司帳戶顯可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，報請台中地檢署湯股檢察官鐘祖聲指揮偵辦。經長時間蒐證完備後，於113年10月8日執行打擊行動，兵分多路同步前往臺北市信義區及臺中市等地執行查緝，順利查獲13名犯嫌到案，現場搜索查扣現金1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物，為追查不法所得，聲請扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。調查發現，該犯罪集團透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，並利用人頭公司與涉案三方支付公司簽立代收合約，提供代收賭客儲值入金金流服務，部分賭客如遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴，致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解，並提供虛假文件（如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等）予警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。刑事警察局呼籲，透過網路或電子設備等方式賭博財物者涉犯刑法第266條賭博罪，警方呼籲民眾切勿沉迷賭博，除涉及刑責外，亦將造成財產上的損失，另從事第三方支付業者應落實洗錢防制法遵義務，並依數位發展部訂定之辦法，依規定辦理服務能量登錄。