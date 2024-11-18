惡意遺棄

已生重大破綻

我是廣告 請繼續往下閱讀

住所

一名吳姓男子民國70年和妻子結婚後，住在新北市板橋區，兩人還育有兩子女，但吳姓男子婚後沉迷賭博，就算拿房子抵押都還無法還清積欠賭債。結縭21年後，民國91年12月27日，吳姓男子親筆寫下離婚證書後，就離家出走，下落不明，對家人也都未聞問，子女全由妻子一人撫養。吳男妻子訴請離婚，承審法官認為，雖然兩人未至戶政事務所辦理離婚登記前，吳男就離家出走，22年來行蹤不明，對原告及子女全未聞問，原告及子女，且兩造長期未同住，婚姻且無法回復，判吳姓男子妻子獲准離婚。判決書指出，吳姓男子妻子主張丈夫婚後因賭博積欠鉅額債務，雙方都已於91年間協議離婚，雖未前往戶政事務所辦理離婚登記，吳男便離家出走，從此音訊全無。依吳姓男子妻子所提出離婚證明書記載：「本人甲○○乙○○○於民國91年12月27日正式離婚絕無怨言無夫妻關係於此立証」等語，顯見吳男與妻子早於91年間有離婚協議，雙方均無維持婚姻之意。而吳姓男子和妻子的子女也作證，專科時期，父母感情越來越差，因為吳男賭博欠很多債務，不清楚金額，只知道很多。因為吳男欠債，房屋被賣掉後，吳男妻子想搬出去在外面租房子，在出去租屋時，便有離婚想法，從我專科開始，兩造就沒有再聯絡過等語。法官審酌，吳男沉迷賭博，家中經濟因而惡化，兩人為此爭吵不斷。其後為償還被告積欠債務，出售原有，而使雙方感情消磨殆盡，雙方長期互不聞問，客觀上造成兩造長年未共同生活迄今，相互扶持、誠摯相愛之對待義務，早已名存實亡，婚姻有名無實，客觀上亦已因上情而足以破壞婚姻共同生活之目的，而達於難以繼續維持婚姻之重大事由，判決准予離婚。